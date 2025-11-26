醫師薪水全領現金！全台最大「ABC牙醫聯盟」聘密醫詐健保、假合夥逃漏稅 海撈17億 雄檢偵結起訴26人

全台最大ABC牙醫聯盟聘密醫詐健保、假合夥逃漏稅海撈17億，雄檢起訴負責人謝尚廷等26人。資料照片

全國最大牙醫連鎖「Abc牙醫聯盟」去年爆出私聘17名密醫為病患看診，詐領健保費逾5千萬元，檢調進一步查出負責人謝尚廷、謝尚人兄弟檔連同擔任集團財務長的胞妹謝素芬、營運長陳建宏，利用「假合夥、真逃稅」手法，多年集體逃漏所得稅高達9億餘元，合計該集團10年來不法所得近17億元。高雄地檢署今天偵查終結，依組織犯罪、逃漏稅、洗錢及違反醫師法等罪嫌起訴謝尚廷等26人及旗下7家公司。

雄檢查出，謝尚廷等4人自2016年起，為隱匿謝氏兄弟高額個人所得，以規避累進稅率，在聯盟內制訂了多項內部政策，包括「醫師一律以現金領薪」、「各診所收取之現金自費收入一律由司機清點並繳回予謝素芬保管」、「各診所減少開立自費收據予病患」等，以此隱匿最大宗的自費收入。

此外，他們更勾結會計師事務所的吳姓會計師、趙姓查帳員，以「醫師一律由該聯盟統一申報稅務、一律以執行業務合夥人身分申報所得」的手法，將聯盟實際收入隱匿低報，並將謝尚廷、謝尚人最高額的所得分散給其他受僱醫師，達成「低報所得兼假合夥」目的。

藉由假造金流，該聯盟在過去7年間共逃漏全體醫師個人綜合所得稅總額達9億1668萬餘元，其中光是謝氏兄弟檔2人逃漏稅額就佔了5億3622萬元。

檢方查出，該集團利用逃漏稅手法隱匿的資產，進一步透過多種方式進行漂白，謝尚廷3兄妹涉嫌自2016年起，以多筆小額現金存入謝家兄弟醫師娘及謝素芬名下帳戶，供日常花用及投資。甚至以謝尚廷等人子女名義交叉持股，設立了7家人頭公司用以購買基金、外匯及不動產，回租給旗下診所使用，以此方式隱匿現金資產達4億2722萬餘元。

起訴書指出，該聯盟更容留未取得合法醫師資格的密醫非法執行醫療業務，最早可追溯至2006年起，即聘僱17名在菲律賓等地習醫，卻不具我國牙醫師國家考試資格的趙姓等密醫擔任主治醫師，為超過3萬名不知情病患看診，合計詐領健保醫療費用超過5千萬元。



