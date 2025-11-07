醫師要石崇良「混日子就行了」 喊：石頭沒有選票硬！

精神科醫師沈政男今(7)日在臉書針對補充保費發表看法，他寫道「新任衛福部石部長，躊躇滿志，想要大刀闊斧，挽救健保與醫療，問題是：在當今政治氛圍之下，啊你就做不了什麼事啊！」

沈政男說，現在的賴清德政府，連任岌岌可危，每天都在看著滿意度數字，只要有任何民意上的風吹草動，就會直接從上介入，不再讓你在那邊玩得不亦樂乎，這是必須體會的上級心態。

沈政男繼續寫，「石部長說是外號石頭，意思是擇善固執，嗯，就看石頭硬，還是選票利！恕我直言：一直到二〇二八，你都不可能有什麼太大的作為，真的，混日子就可以了，因為，兩個字：選票。」

不過，沈政男還是在中國時報撰文提出健保開源的解方意見，他表示，2013年施行二代健保時，健保費的費基從原本的薪資所得延伸至資本利得，加入了補充保費項目，暫時解決了財務危機，但很快又面臨資金不足的問題。他建議，健保財源改革應有長遠眼光，可考慮仿效日本施行「家戶所得制」，以家戶總收入為費基，既能隨經濟成長增加規模，也能避免類似股利拆次的規避手段。

沈政男表示，若能建立成本較低的全日長照單位銜接醫療服務，將可節省健保支出。（示意圖／Pixabay）

沈政男認為，台灣已進入超高齡社會，健保支出大部分用於高齡族群，而老年病患的醫療與長照需求常難以區分。沈政男表示，若能建立成本較低的全日長照單位銜接醫療服務，將可節省健保支出。例如，原本開刀只需住院一週，但因為失智失能而多住了好幾天的情況，若有適當的長照單位銜接，將可大幅節省醫療資源。

沈政男強調，日韓等國早已施行長照保險，台灣應迎頭趕上，不僅能轉移部分健保財務壓力，也能提升醫療與照護品質。他認為，施行長照保險是解決健保財務壓力的重要方向，能使照護資源的利用更有效能，同時提升整體醫療與照顧品質。

