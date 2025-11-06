醫師親授肺癌防護祕訣！ 三步驟守護肺部健康

【緯來新聞網】台灣肺癌連續二十多年高居癌症死因首位，平均每天奪走近三十條性命。近來包括藝人顏正國、汪建民等名人因肺腺癌病逝，更讓社會對這個「新國病」提高警覺。緯來財經《健康聊一SHOT》邀請馬偕醫院胸腔外科資深主治醫師詹梅麟，帶觀眾一起破解「肺癌迷思」，從生活細節開始守護肺部健康。

節目中，詹醫師首先指出，運動時間沒有早晚孰優之分，「重點是先看空氣品質！」 他建議民眾出門運動前，先上環境部網站查詢PM2.5指數，若空汙偏高，就改天或改在室內運動，以免吸入過多懸浮微粒。至於騎機車族，「口罩戴對才有效」——必須選擇醫療等級 N95 才能有效防禦污染源。



針對許多家庭關心的廚房油煙問題，詹醫師也提醒，亞洲女性罹患肺癌與長期暴露於油煙有關。正確做法是「開火前先開抽油煙機、煮完後再抽三到五分鐘」，讓殘留油煙完全排出。即使使用氣炸鍋，也建議同步開啟抽油煙機保持通風；在家中，若空氣品質良好可適度開窗換氣，但汙染嚴重時應緊閉門窗並開啟清淨機。



節目後段，詹醫師分享多年的臨床故事，其中一名因凹胸手術鋼條移位造成大出血的少女，奇蹟般在葉克膜搶救下康復出院。他感性地說：「醫療決策是單行道，但永不放棄，才能創造奇蹟。」這句話，也道出無數醫師面對生死的信念。



面對肺癌治療新趨勢，詹醫師指出，現今治療方法已從手術、化療進展到標靶治療、免疫治療與基因檢測，讓晚期病患的存活期明顯延長。醫界的目標，是讓肺癌逐步「慢性病化」，不再是絕症。

最後，他也以自身經驗提出「遠離肺癌三守則」：

一、少吃加工食品，降低身體慢性發炎；

二、規律運動，強化心肺功能；

三、維持規律作息，提高免疫力。

他笑說：「這三點看似簡單，卻是最難做到的長期功課。」



肺癌雖然可怕，但並非完全無法預防。詹梅麟醫師強調，從日常生活做起、養成良好習慣，就是最有效的防線。只要能持續關心自己的身體訊號、注意環境品質、遠離致癌因子，再搭配定期健檢與早期篩檢，「守護肺部健康」並不難實踐。《健康聊一SHOT》希望透過節目的分享，讓更多人重視身體、行動起來，為自己與家人的健康多加一層保障。



