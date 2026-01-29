醫師解析魚油挑選重點 愛維他推出94%冰島魚油新選擇

醫師提供一般性魚油選購原則與成分比例解說，協助消費者了解產品標示資訊與挑選參考依據。

隨著現代人對日常營養補充的重視程度提高，魚油成為不少民眾日常飲食之外的補充選項之一。然而，市面上魚油產品在原料來源、濃度設計與製程標示上差異不小，該如何閱讀標示、理性選擇，也成為消費者關心的重點。

功能醫學領域醫師陳君琳指出，魚油的主要成分來自 Omega-3 脂肪酸，常見包含 EPA 與 DHA，不同產品在濃度比例、原料來源與製作方式上各有差異。她表示，選購時可留意產品標示內容，了解其成分比例與來源資訊，作為評估參考。

醫師說明：魚油濃度數值反映成分比例設計

針對消費者常詢問的魚油濃度問題，陳君琳表示，市售魚油產品在 Omega-3 濃度上落差較大，常見區間約在 30% 至 50%，亦有部分產品設計為較高濃度。濃度數值主要反映 Omega-3 在整體油脂中的比例，消費者可依個人需求與產品標示內容進行比較與選擇。

她也提醒，營養補充應回歸日常飲食結構與生活型態，避免單一成分過度解讀，並以完整標示資訊作為選購依據。

原料來源與檢驗資訊 成為消費者選購參考之一

除濃度外，魚油原料來源亦是不少民眾關注的面向。營養師張馨方指出，隨著消費者食安意識提升，原料來源海域、魚種選擇以及相關檢驗資料，皆是選購時可參考的資訊。部分產品選用高緯度海域的小型魚種，並搭配公開檢驗數據，提供消費者更多比較基礎。

她表示，透過閱讀標示與檢驗說明，有助於消費者更了解產品設計方向，進而做出符合自身需求的選擇。

產品標示 Omega-3 濃度及腸溶緩釋設計特色，提供消費者在選購魚油產品時的資訊參考。

劑型設計差異 補充體驗成為考量之一

在魚油產品的選擇上，除成分比例與原料來源外，劑型設計亦影響部分消費者的補充感受。市面上常見魚油多為一般膠囊設計，膠囊於胃部溶解後，可能因個人體質差異，在補充過程中產生氣味回溢等情形。

因此，近年有產品採用腸溶緩釋包覆設計，透過調整膠囊溶解位置，使其通過胃部後再逐步釋放內容物。此類設計主要著眼於補充過程的順暢度與使用體驗，成為部分消費者在選購時的考量因素之一。

圖中左側為一般膠囊溶解示意，右側為腸溶緩釋設計示意，示意不同膠囊在消化道中的溶解位置與釋放方式，用於說明補充體驗差異。

愛維他推出94%冰島魚油 提供市場多元規格選擇

該產品選用來自冰島海域的小型魚種原料，並採用腸溶緩釋設計。品牌表示，希望透過清楚的成分與製程標示，協助消費者在眾多產品中，依個人需求進行理性選擇。專家也提醒，魚油屬於日常營養補充品，實際補充方式仍應視個人飲食狀況與生活型態調整，並以產品標示資訊為主要參考依據。