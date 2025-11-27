醫師認證「2款國民甜品」幾乎零熱量！減脂抗老還能穩定血糖

天氣一熱，總讓人忍不住想來碗冰涼甜品，但怕胖又怕升血糖，該怎麼選才聰明？減重醫師大推2樣「國民甜品」幾乎不含熱量，不僅能增加飽足感，還有助穩定血糖、抗氧化，是夏天減重抗老的天然好幫手。

1000克不到150卡！愛玉藏著穩定血糖的天然好成分

三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，無糖的愛玉與仙草熱量極低，幾乎可忽略不計，每1000克的熱量大約僅有100～150大卡，適合在正餐前食用，不但不會造成熱量負擔，還可能對血糖控制有所助益。特別是在夏天食慾不佳、容易嘴饞的時候，這兩樣天然食品可說是兼顧美味與功能的好選擇。

蕭捷健說明，愛玉是由「愛玉子」種子搓洗後自然凝結而成，含有豐富的果膠，屬於天然的水溶性膳食纖維。這類纖維可在腸道內形成膠狀物，延緩食物的消化與葡萄糖的吸收速度，從而達到穩定飯後血糖的效果。不僅如此，果膠還能幫助降低壞膽固醇、促進腸道蠕動，改善便祕問題，是餐前理想的低熱量小點。

仙草降低體內氧化壓力 清除自由基有一套

而仙草，則在中醫與現代研究中皆有肯定。仙草富含多酚類化合物與植化素，具備抗氧化與抗發炎潛力。科學研究顯示，經水或酒精萃取的仙草成分，能有效清除自由基，有助於減緩體內氧化壓力。而一項小型臨床研究也發現，與富含澱粉的食物一起食用仙草凍，可降低餐後血糖反應，推測與仙草中多醣體抑制消化酶的作用有關。

儘管愛玉和仙草本身熱量極低，但常見的市售版本，多會加入糖水調味，蕭捷健提醒，這樣會大幅增加熱量攝取，抵消原本的健康優勢。他建議，最好搭配無糖檸檬水食用，既能增添風味，又不會造成血糖波動，不妨在餐前先來一杯。

冰品配料熱量大公開！愛玉、仙草、寒天、粉粿誰最高？

除了愛玉和仙草，還有其他常見的配料也常出現在冰品當中，如寒天、杏仁凍與粉粿等，這些配料的熱量誰最高？以下圖表是蕭捷健分析每100克的熱量：

▲醫師列出愛玉、仙草、寒天、杏仁凍、粉粿每100克熱量。（圖／翻攝自蕭捷健臉書）

蕭捷健表示，若從熱量與健康效益來看，寒天也是不錯的選擇，富含纖維，可增加飽足感並促進腸胃蠕動。但杏仁凍與粉粿的熱量則相對偏高，減重期間建議節制食用。

