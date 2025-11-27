醫師認證「2款國民甜品」幾乎零熱量！減脂抗老還能穩定血糖
天氣一熱，總讓人忍不住想來碗冰涼甜品，但怕胖又怕升血糖，該怎麼選才聰明？減重醫師大推2樣「國民甜品」幾乎不含熱量，不僅能增加飽足感，還有助穩定血糖、抗氧化，是夏天減重抗老的天然好幫手。
1000克不到150卡！愛玉藏著穩定血糖的天然好成分
三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，無糖的愛玉與仙草熱量極低，幾乎可忽略不計，每1000克的熱量大約僅有100～150大卡，適合在正餐前食用，不但不會造成熱量負擔，還可能對血糖控制有所助益。特別是在夏天食慾不佳、容易嘴饞的時候，這兩樣天然食品可說是兼顧美味與功能的好選擇。
蕭捷健說明，愛玉是由「愛玉子」種子搓洗後自然凝結而成，含有豐富的果膠，屬於天然的水溶性膳食纖維。這類纖維可在腸道內形成膠狀物，延緩食物的消化與葡萄糖的吸收速度，從而達到穩定飯後血糖的效果。不僅如此，果膠還能幫助降低壞膽固醇、促進腸道蠕動，改善便祕問題，是餐前理想的低熱量小點。
看更多：歌后丁噹體驗搓愛玉、吃愛玉果！專家指出愛玉分「公母」4招分辨真假愛玉
仙草降低體內氧化壓力 清除自由基有一套
而仙草，則在中醫與現代研究中皆有肯定。仙草富含多酚類化合物與植化素，具備抗氧化與抗發炎潛力。科學研究顯示，經水或酒精萃取的仙草成分，能有效清除自由基，有助於減緩體內氧化壓力。而一項小型臨床研究也發現，與富含澱粉的食物一起食用仙草凍，可降低餐後血糖反應，推測與仙草中多醣體抑制消化酶的作用有關。
儘管愛玉和仙草本身熱量極低，但常見的市售版本，多會加入糖水調味，蕭捷健提醒，這樣會大幅增加熱量攝取，抵消原本的健康優勢。他建議，最好搭配無糖檸檬水食用，既能增添風味，又不會造成血糖波動，不妨在餐前先來一杯。
看更多：以為是薄荷！仙草能降血糖、降血脂、降血壓還能增顏變漂亮！曬乾更有味
冰品配料熱量大公開！愛玉、仙草、寒天、粉粿誰最高？
除了愛玉和仙草，還有其他常見的配料也常出現在冰品當中，如寒天、杏仁凍與粉粿等，這些配料的熱量誰最高？以下圖表是蕭捷健分析每100克的熱量：
蕭捷健表示，若從熱量與健康效益來看，寒天也是不錯的選擇，富含纖維，可增加飽足感並促進腸胃蠕動。但杏仁凍與粉粿的熱量則相對偏高，減重期間建議節制食用。
看更多：減肥的人嘴饞吃什麼？「6款零食」減肥也能吃！醫分享：我都吃這個
◎ 圖片來源／翻攝自蕭捷健臉書．達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／蕭捷健醫師
更多健康2.0報導
這運動有效控糖、減脂！4分鐘Tabata間歇運動 練出蜜桃臀、腹肌
人沒到 咳嗽聲先到！老毛病又來找 醫師認證：「小雪」節氣必備這1杯
覺得自己很內向？你的個性恐是吃出來的！腸道菌與性格的驚人連結
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
一堆人每天都在吃！2大食物竟是「癌症加速器」 專家揭防癌5撇步
癌症是台灣的第一大死因，已經連續43年蟬聯榜首，根據衛福部公布的113年國人死因統計，死因前5名依序為癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病。然而，近日營養醫學醫師劉博仁就呼籲，「高血糖」與「高胰島素」的東西要少吃，更傳授5個抗癌撇步。鏡報 ・ 1 天前
不是芭樂！每天一杯「超級水果」能抗三高和減脂：半年降心血管風險15%
隨著年齡增長，不少人開始面臨腰圍增加、血壓波動、血糖升高等「中年三高」問題，而這些症狀背後常隱藏著一個無聲的健康威脅。對此營養師建議，可以從選對食物下手，並最新研究顯示，指出酸甜可口的「藍莓」是超級水果，可能成為對抗代謝症候群的天然利器，且豐富的花青素與多酚成分，為健康提供多層次守護！三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
每天都吃菜！50歲男血壓仍狂飆 醫揪「1習慣」害的
天氣一轉冷，火鍋店再度迎來人潮，不少民眾也把火鍋當成冬季進補首選。不過家醫科醫師陳欣湄提醒，有慢性病史的人要得特別留意，並分享一則案例，一名50歲男性長期罹患高血壓，原本藥物控制穩定，最近血壓卻突然升到異常高點，仔細詢問後才發現，問題竟然出在他「用火鍋燙菜」的習慣，看似清爽的蔬菜，其實吸進大量高鈉湯汁，讓血壓悄悄失控。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 6 天前
贏過地瓜！「這澱粉」抗老化、控血糖、改善腸道：還超級護眼
許多人擔心澱粉不利減重，但食安專家韋恩（楊世煒）建議，不妨吃富含花青素與膳食纖維的「紫薯」，它雖屬澱粉類，但抗氧化能力強、纖維含量高，有助於抗老、延緩血糖上升，堪稱超級食物。國健署也表示，花青素能保護眼睛、降低發炎、改善腸道菌相。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
50歲女更年期變胖7公斤 醫曝：血糖震盪讓她瘋狂餓！
一名50歲女性在停經後變得特別愛吃甜食，導致腰腹部脂肪明顯囤積，體重增加7公斤。胃腸肝膽科醫師鄭泓志指出，更年期女性的血糖波動幅度平均增加40%以上，會刺激大腦釋放飢餓訊號，使人依靠進食獲得短暫能量與快感，長期下來恐提高心血管疾病風險。中天新聞網 ・ 1 天前
Joeman減重30kg！每天168斷食仍反彈復胖 揪出1關鍵問題：自己都沒意識到
YouTuber Joeman近年減肥有成，從原先超過100公斤，瘦到現在健康的71公斤，付出不少努力。他日前拍影片分享心得，坦言減重過程並非一帆風順，中間一度復胖，後來才發現除了運動、飲食之外，原來「壓力」對體重的影響也很大，若想減肥成功，也不能忽視心理上的健康！姊妹淘 ・ 11 小時前
木耳配3菜秒變養血管料理！醫教夏至養生2重點 1飲品過量超危險
酷暑季節如何養生？夏至時節的氣溫持續攀升，讓許多人感到身心不適，甚至引發焦慮與煩躁。中醫師指出，這時民眾可透過具有清熱解暑、養心安神功效的食材來養生，同時也要避免頻繁進出冷氣房，不然容易加重心血管負擔健康2.0 ・ 1 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 3 天前
代謝症候群有救了？專家揭「乳鐵蛋白」可降血糖體脂
近期研究顯示，乳鐵蛋白不僅具有抗菌功能，更與代謝症候群有密切關聯。專家指出，代謝症候群患者體內乳鐵蛋白濃度普遍偏低，而補充乳鐵蛋白可能有助於改善多項代謝問題，包括降低體脂、改善血糖、減少發炎反應等。中天新聞網 ・ 1 天前
蘇丹紅易鑽入皮膚「尤其愛臉」 專家教自救...解毒３招必學
台灣食藥署日前驗出化妝品含有禁用的蘇丹紅（蘇丹色素4號），問題原料已流入14家業者，相關產品已全數下架停售。許多民眾關心，為何擦在臉上的化妝品會被吸收進入體內？接觸蘇丹紅後又該如何排出體外？中天新聞網 ・ 21 小時前
研究揭「1能力」＝心臟健康度 醫喊：現在練還得及
心臟是人體最重要的器官，一篇研究發現，握力強不強可能與心臟健康息息相關，握力越強，心血管越健康。此外，若能每週累積至少150分鐘的中度至劇烈身體活動，對於握力較弱或中等的人而言，可明顯降低死亡風險。心臟科醫師表示，民眾若無暇進行戶外運動，可多做「握力」運動，以訓練心臟功能。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
吃香蕉會咳嗽？ 醫師解釋真正原因：不是每個人都會中
「感冒不要吃香蕉、會越咳越嚴重」這句古早流傳的說法，許多人從小聽到大。兒科醫師徐嘉賢指出，這種說法並非全然迷信，背後其實有科學根據，可能是香蕉與花粉、乳膠過敏有交叉反應，對香蕉的蛋白過敏，或是胃食道逆流，所以並不是每個人都會因為吃香蕉而咳嗽。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
馬鈴薯發芽有毒！ 營養師教你哪些「發芽食材」能安心吃
家中常見的馬鈴薯若冒出綠芽可別輕忽，營養師提醒「切掉不代表安全」，馬鈴薯發芽後會產生具毒性的龍葵鹼，即使削皮、挖除或煮熟仍無法完全去除，若誤食恐引發噁心、嘔吐、腹瀉等中毒症狀。不過，並非所有發芽食材都要丟棄，像生薑、地瓜、芋頭、紅蘿蔔與洋蔥等，雖然發芽後甜度與口感略有下降，但仍可安心食用。TVBS新聞網 ・ 1 天前
羊肉爐配酒！她吃完隔天心悸 醫揭大地雷恐致內出血
天氣轉冷，不少民眾習慣進補暖身，一名女子日前食用羊肉爐並搭配2口米酒，當下感覺身心溫暖，未料隔天卻因頭暈、心悸就醫，整個人虛弱到無法站穩。內科醫師傅裕翔指出，進補對長輩容易造成身體負擔，特別是正在服用抗凝血劑等藥物的患者，可能增加瘀青、流血或內出血風險。中天新聞網 ・ 23 小時前
香港女星趙雅芝如何71像40歲？中醫解析「凍齡」關鍵：掌握4大原則，保持年輕狀態
趙雅芝多年維持的飲食、運動與生活習慣，很符合抗發炎、抗氧化、維持氣血流暢的凍齡三大原則。這些習慣讓她的身體內環境維持在較低負擔、低發炎的狀態，自然能比同齡人更加年輕。姊妹淘 ・ 1 天前
攝護腺肥大尿不出來 微創水蒸氣消融術助順暢
56歲黃先生長期受攝護腺肥大之苦，頻尿、夜尿、排尿速度慢；另一位62歲謝先生，也因嚴重攝護腺肥大導致尿不出來，曾多次插尿管急救，餘尿量更高達400毫升，兩人前往泌尿科就診，在醫生建議下，接受自費的「微創水蒸氣攝護腺消融術（Rezum）」，術後尿流速提升，攝護腺體積也縮小，讓他們開心終於可以順暢尿尿。自由時報 ・ 17 小時前
男遭T91步槍傷臉骨粉碎！ 三總醫巧手+3D列印「拚回整張臉」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 T91步槍槍傷貫穿，多虧3D列印加上醫師巧手，順利重建顱顏！三軍總醫院今（26）日發表最新醫療成果，該院整形外科團隊結合3D列印輔助導航技術與跨專科整合治療，協助一名遭T91步槍造成臉骨粉碎、呼吸道阻塞、甚至腦部直接暴露的嚴重個案，精準重塑骨骼結構，恢復外貌。 三總整形外科主治醫師徐國峰表示，該名25歲的男子被轉送進...匯流新聞網 ・ 16 小時前
20歲男大生發燒2周當感冒 母親察覺有異「一查竟是急性血癌」
急性骨髓性白血病雖好發於65歲以上老年人，但臨床觀察發現年輕及中壯年患者也不在少數，且因容易忽視或隱忍症狀，導致病情快速惡化。一名20歲男大學生，平時陽光健壯、很少感冒，暑假期間卻反覆發燒長達2週，並出現臉色蒼白症狀，所幸母親察覺異狀帶他就醫，才確診為急性骨髓性白血病。醫師提醒，血癌症狀不具特異性，常被誤認為貧血或感冒，導致錯過及時治療的機會。中天新聞網 ・ 17 小時前
健康早餐藏血糖炸彈！營養師揭「5大地雷」恐越吃越餓
健康早餐藏血糖炸彈！營養師揭「5大地雷」恐越吃越餓造咖 ・ 13 小時前