醫師誤信「假投資」話術 車手落網7200萬討不回

醫師誤信詐團投資話術，被騙7200萬仍難覺醒。（圖：彭清仁攝）

又是假投資詐騙！新竹一名診所醫師誤信投顧公司老師話術，不但將畢生積蓄全都投資下去，甚至還將名下資產貸款變現，也向同業借貸繼續投資。女兒發現後苦勸不聽，最後報警將車手逮捕，但醫師還是發財夢難醒，仍手捧現金持續投資，總計醫師被騙7200萬元。全案法官審理終結，孫姓車手只賺到1500元報酬，被判5年有期徒刑。

法官調查指出，詐欺集團於113年9月間假借投資公司名義，對醫師誆稱可投資獲利等話術，致使醫師受騙，3個月內8次手捧現金共4000萬元給車手。113年12月中旬，醫師又交付257萬元給歹徒，女兒發現異狀報警，將孫姓車手逮捕。但醫師依然執迷不悟，深信車手只是中間橋樑，與上游無關，竟然繼續拿房地產向高利貸業者抵押貸款，又向親朋好友甚至診所員工借錢。事隔一個月，醫師再將2457萬元現金交給車手，雖然孫姓車手只獲得1500元報酬，事後醫師又拿508萬元現金給另一名車手，總計受騙超過7200萬元。

與被害醫師合夥開業的醫師認為同事怎麼苦勸也沒用，與他脫離關係。而詐騙集團持續利用各種名目，要求被害醫師補錢進帳戶，才能將所賺的錢領出。

法官在判決書中指出，詐團車手嚴重侵害該醫師財產，使其幾近喪失畢生積蓄，其辛苦正當所得亦可能再難尋回，更遑論醫師與其家人事後發覺遭詐欺後，本次事件對該醫師的打擊，與親友間亦可能因此產生相當隔閡，恐均已產生無法抹滅陰影，法官最後依詐欺取財罪名，重判孫姓車手有期徒刑5年。（彭清仁報導）

警語：防詐騙專線︰165，報案專線︰110。