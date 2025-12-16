醫師都拜了 搭車遇超狂運將 螢幕全英文經濟學

不少人退休會開計程車打發時間，其中包括房東與事業成功的人，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金分享，最近叫計程車遇到一位白髮蒼蒼的司機伯伯，趁著休息空檔在車上讀微積分，還用全英文上經濟學課程，讓他非常佩服，也引起網友熱烈討論，不少人大讚「真正的高手在民間」。

陳志金昨天在臉書上分享，搭計程車發現駕駛是位白髮蒼蒼的伯伯，有別於一般駕駛會趁著休息空檔看影片、新聞或談話性節目，這位伯伯竟然在學微積分，仔細看了螢幕，發現伯伯是在上經濟學課程，且是全英授課，讓他相當欽佩，也也好奇這位伯伯該不會是經濟學教授退休，把開計程車當作休閒活動。

廣告 廣告

陳志金也補充說，請大家放心，這位伯伯很專注在開車，只有停下來、等紅綠燈的時候，才會稍微看一下螢幕。

貼文引起網友討論，「現在年長者換照，要考微積分嗎」、「真人不露相，以前在學校掃地的那個人，才是學校的校董」、「這就叫作高手在民間」、「活到老、學到老的真實典範」、「計程車司機臥虎藏龍的很多，背後職業不是你想像得到的」、「人外有人，天外有天」、「我坐過地主開計程車，因為重劃區讓他變成好野人，不知道能做什麼，就來開車兜風」、「下回你會碰到和你討論重症醫學的運將」。

更多中時新聞網報導

羅志祥首同台安心亞 熱唱〈靚仔〉嗨爆

從無到有 劉殷佐守護偏鄉心跳

送別坣娜 夫曝她最後一年失語失明