醫師點名「5大ＮＧ隔夜食物」 銀耳湯最雷！一不小心恐致命

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維提醒民眾，部分食物即使放進冰箱保存，隔夜食用仍可能危害健康。他特別點名銀耳湯隔夜後不僅營養大幅流失，更可能產生「米酵菌酸」這種致命毒素，提醒民眾務必注意食品安全，避免因省錢而讓健康付出代價。

部分食物即使放進冰箱保存，隔夜食用仍可能危害健康。（示意圖／Pixabay）

黃士維總院長在其臉書粉專發文指出，許多人在通貨膨脹時代為節省開支，習慣將剩菜冷藏隔天繼續食用。然而，這種看似節約的行為可能暗藏健康風險。他特別列出五大類最不適合隔夜食用的食物，提醒民眾即使冰箱冷藏也無法完全阻止某些食物的危險變化。

菇類食材隔夜後容易滋生大量細菌代謝物，由於其蛋白質含量高且極易變質，長時間存放會產生食物毒素。黃士維強調，這類毒素雖然不會立即引發嚴重食物中毒症狀，但對腸胃功能較弱的人來說，仍然構成相當大的健康威脅，不可輕忽。

綠葉蔬菜類如菠菜、青江菜在隔夜後的危險性，不僅來自於食物變質，更與亞硝酸鹽累積有關。黃士維解釋，這類蔬菜含有較高的硝酸鹽，經烹煮和長時間存放後，細菌會將硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽，這種化學變化與冰箱溫度高低並無絕對關係，長期食用可能對人體造成傷害。

半熟蛋和溏心蛋的未凝固蛋黃是細菌絕佳的溫床，黃士維提醒，全熟的水煮蛋冷藏後尚屬安全，但半熟蛋、溏心蛋、荷包蛋等應當餐食用完畢，不宜隔夜保存，以免引發腸胃不適或更嚴重的健康問題。

海鮮類食材的腐敗速度遠超其他食材，黃士維指出，海鮮蛋白質結構特殊，即使冷藏也會快速分解產生組織胺。此外，海鮮表面的細菌種類繁多且繁殖力強，低溫環境只能延緩而非完全阻止其腐壞過程，因此不建議隔夜食用。

醫師提醒，白木耳、木耳這類食材在泡發和烹煮後會釋放大量多醣體，這些營養物質同時也是細菌最理想的培養基。 （示意圖／Pixabay）

最令人擔憂的是銀耳湯或木耳類食品，黃士維特別警告，這類食材在泡發和烹煮後會釋放大量多醣體，這些營養物質同時也是細菌最理想的培養基。許多人煮一大鍋銀耳蓮子湯，認為甜湯較能保存，實則隔夜後不僅營養流失，還可能產生米酵菌酸這種致命毒素，雖然中毒機率不高，但一旦發生後果極為嚴重。

黃士維總院長呼籲民眾，即使經濟壓力增加，也不應以健康為代價。面對這五大類高風險食物，最好的處理方式是當餐食用完畢，避免隔夜保存，以確保飲食安全和身體健康。

