醫師點名6大常見用藥迷思 吃錯比不吃更危險

不少民眾習慣在家中準備各式常備藥，以備不時之需。不過，醫師提醒，錯誤的「備藥觀念」反而可能帶來風險。醫師黃軒指出，臨床上常見病情惡化的原因，並非沒有用藥，而是民眾自行「吃錯藥」。他整理出最常見的6大用藥迷思，呼籲民眾清點家中藥櫃，避免因錯誤用藥影響健康。

6大用藥迷思

迷思一：感冒先吃抗生素再說

黃軒指出，許多家庭習慣保留抗生素，認為「上次醫師開的，好像吃了比較快好」，但事實上，多數感冒症狀是病毒感染，抗生素僅對細菌有效，濫用不僅無助病情，還可能破壞腸道菌相，甚至助長抗藥性細菌。多篇國際研究已指出，社區中抗生素濫用是全球抗藥性問題的重要原因。

迷思二：止痛藥多吃一顆好得快

黃軒提醒，非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）可能引發腸胃出血、腎功能惡化及心血管風險，而乙醯胺酚類止痛藥過量，則是造成肝衰竭的重要原因之一。

迷思三：類固醇吃了比較有精神

部分民眾會私下購買或保留類固醇，作為過敏藥、關節止痛藥甚至「精神不好時的補藥」。黃軒強調，未經醫囑使用類固醇，可能導致免疫力被壓制、血糖上升、骨質流失，長期甚至引發腎上腺抑制。

迷思四：保健食品多吃壞處

黃軒指出，維他命、魚油及草本萃取物並非「天然就沒事」。研究顯示，高劑量維他命A、E可能提高死亡風險，而銀杏、薑黃、人參等成分，可能影響凝血功能，並與心臟藥或抗凝血藥產生交互作用。

迷思五：以前吃過沒事，現在也一定安全

人體狀況會隨年齡、疾病與用藥改變，過去安全不代表現在依然適用，醫學最怕的就是「經驗式用藥」。

迷思六：先備克流感，症狀出現就吃

流感季常見民眾自行囤藥，黃軒指出，多數類流感症狀其實並非真正流感，克流感僅對A、B型流感有效，未經確診服用不僅無效，還有副作用風險，並可能加速抗藥性病毒出現。

黃軒建議，家庭備用藥應僅保留醫師明確指示的短期用藥，不囤抗生素、類固醇或抗流感藥物，並清楚標示用途、劑量與效期，至少半年清理一次藥櫃，避免共用或自行加量。

