醫師「加班費免稅」石崇良：農曆年前發函財政部 醫界肯定：有效留才

記者簡浩正／台北報導

立委蘇清泉認為，醫師加班、值班費免稅問題一定要解決。（圖／記者簡浩正攝影）

近年醫護人力流失，為留住醫院主治醫師，衛福部健保署去年討論醫師加班費所得稅免稅措施，增加第一線醫師留任意願。衛福部長石崇良今（29）日表示，已跟財政部賦稅組、行政院人事行政總處討論，已有共識，力拚過年前發函財政部，最快今年報稅就適用。對此，醫界表示肯定，認為此舉是落實「勞務公平」重要里程碑，更能有效留才，穩固台灣急重症醫療防線。

醫院醫師流失嚴重，許多人紛紛成為開業醫師，外界認為，其中流失原因之一，是醫院醫師的加班費無法減免所得稅。石崇良去年接受媒體專訪表示，將擬修訂「特管辦法」，包括保障醫事人員薪資，新進醫護起薪將是最低工資倍數；另，醫院醫師延長工時執行業務所得（加班費）減稅，目前已獲跨黨派立委及各界高度共識，該條文預定年底即可預告、今（2026）年初上路。

立法院衛環委員會今針對「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」及「假日及連續假期急重症分級醫療政策之執行成效與改進方向」，請衛福部進行專題報告及備詢。

立委蘇清泉質詢時表示，醫師15年沒加薪，人都跑了，有些重症、醫院醫師都跑去開業，認為醫師加班、值班費免稅問題一定要解決。立委廖偉翔質詢也表示，醫師加班費免稅原本今年就適用，詢問衛福部長何時能有好消息？

石崇良表示，醫師有些是「加班」有些是「值班」，且有正常工時及輪班制區別，要先定義清楚。預計下個月會再開一次會議，就會拍板確定，會努力在過年前發函給財政部，相信很快會有好消息。

醫師加班費免稅，石崇良（左）說預計農曆年前發函財政部。醫界對此肯定，認為能有效留才。（圖／記者簡浩正攝影）

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁力挺主治醫師加班費免稅，籲政府落實勞務公平、強化醫療韌性。他說，石崇良部長今（29）日於立法院表示，關於「醫師加班費免稅」案已與相關部會取得共識，預計2月拍板並於年前發函。醫界對此表示強烈支持與肯定，此舉是落實「勞務公平」重要里程碑，更能有效留才，穩固台灣急重症醫療防線。

洪子仁說，目前主治醫師雖未全面納入《勞基法》，但其高工時、高壓力的工作本質與一般勞工無異。依照現行規範，勞工每月享有46小時免稅加班額度，而醫師在正常工時之外，為了病患安危，頻繁於夜間、週末及國定假日出勤值班。給予主治醫師加班費及值班費免稅待遇，並非特權，而是「稅制與勞基法精神的接軌」。這不僅是對醫師額外付出勞力的尊重，也補足長期以來在稅務制度缺口。

對此，台灣醫務管理學會提出三大關鍵訴求：

• 落實勞務對等： 醫師於夜間及例假日之值班工作，具備高度專業與生理負荷。參考勞基法對加班費免稅之精神，應給予合理之稅務減免，以符合租稅公平原則。

• 強化留任誘因： 醫院主治醫師是急診、加護病房、重症外科及婦兒科等核心醫療的守護者。透過稅制調整，能實質提升主治醫師留任第一線的意願，防止人才因過勞與稅負負擔而流失。

• 穩固醫院急難重救命體系： 提供友善的執業環境，是維持台灣醫療體系韌性的關鍵。讓醫師能心無旁鶩投入救治，不僅是醫師的期待，更是全體國民生命安全的重要保障。

