醫師「加班費免稅」草案已送衛福部 拚明年報稅適用

衛福部健保署拋出「醫師加班費免繳所得稅」政策，健保署署長陳亮妤今（2）日證實，已獲醫界及跨黨派立委高度共識，目前草案已送進衛福部。

為了留住醫院醫師人力、避免人才流失，健保署自今年6月起討論醫師加班費所得稅免稅措施。陳亮妤今日回應表示，感謝跨黨派立委的支持，健保署也已與財政部進行多次溝通，目前草案已送往衛福部審議。

陳亮妤指出，減稅措施預計將比照警消加班時數的比例來實施，希望能在今年年底前上路，並於明年5月報稅時開始適用。她補充，日本等國已採行相關制度，國內也希望能比照警消人員，替住院醫師爭取更多減稅優惠與福利。

台北／林品瑄 責任編輯／蔡尚晉

