醫師、商界都受害！前家長會長涉吸金 捲20億落跑

假貴婦打高爾夫球混入頂流吸金，高雄一所名校前家長會長邱姓女子跟高爾夫球教練被控聯手吸金。（圖／東森新聞）





假貴婦打高爾夫球混入頂流吸金，高雄一所名校前家長會長邱姓女子跟高爾夫球教練被控聯手吸金，女子用投資高獲利為誘因騙人投資，受害者包括教育界、醫界和企業界都有，被騙的金額數千萬到上億不等，有一名高爾夫選手被騙1800萬，還有牙醫三、四千萬沒了，初估90位受害者，金額超過20億，而邱姓女子七月初就出境，目前去向不明。

當選家長會長的邱姓女子靠著人脈擠進上流圈，跟他合照的這名黃姓高爾夫球教練兩人交情匪淺，被指控聯手吸金，邱姓女子利用家長會長身分，以股票代墊找金主，聲稱高獲利，找其他家長跟教育界投資外，甚至還透過高爾夫教練，找來醫界跟企業界投資，被害人都是社會上有頭有臉的人物，其中一名高爾夫選手就說認識邱女30多年了，一共投入6千萬。

廣告 廣告

受害高爾夫選手：「我們4、5個人告他，就差不多要1億元了，台灣高爾夫球協會的會長也被騙了7、800萬。」

受害牙醫師：「我自己的錢借他(投資)，我跟朋友借，大概4、5千萬跑不掉。」

被騙的高爾夫選手說他陸續投6千萬，被騙1800萬，有牙醫自己說借他3、4千萬，朋友投資4-5千萬，潮州一名宮廟江女則被騙1.16億，另外不少醫生受害都是數千萬到上億不等，受害者至少90位，初估超過20億，事情會曝光，是一名投資9千萬的貴婦拿本票去學校，才知道邱女跑了，來到他疑似投資的飲料店，鐵門拉下還有沒拿走的信件。

記者vs.邱女投資飲料店鄰居：「我印象中六月中之後就不見了，看他在搬啊，我問他說怎麼了，他就說一言難盡。」

檢調則在10月發動搜索，邱女和高爾夫教練兩人出境，教練事後回台被拘提訊後交保，邱姓女子至今不知去向，而他的前夫林姓男子，因為是部分公司登記的負責人，涉銀行法聲押，最後3萬元交保限制住居。

高雄地檢署襄閱檢察官林志祐 ：「邱姓被告於本署接獲情資前，7月初已出境迄未歸國，將循相關途徑予以追緝。」

前家長會長邱姓女子以投資獲利，把教育界、醫界、企業界騙的團團轉，吸金超過20億，風暴持續擴大，檢方偵辦中。

更多東森新聞報導

獨家／疑前員工犯案！ 借貸公司保險箱「近百萬」現金遭竊

快訊／北投某國中驚傳墜樓！ 14歲女學生送醫搶救

三重「捆屍滅門案」軟飯男遭判死 律師不服嗆法官

