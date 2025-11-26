醫師一家人的安心日常，45坪簡約木質宅，以健康建材與人本設計實現理想家居藍圖

編輯 Yuwei｜圖片提供 頤樂空間設計

這座位於市區的45坪住宅，是屋主一家四口與兩隻貓咪的溫馨居所。屋主是一位醫師，長期忙碌於臨床工作，期望回家能有放鬆身心、陪伴家人的空間，因此在親友推薦下，委託擁有完整設計與施工服務的設計團隊全案統籌。



設計師在初期溝通階段即展現高度的傾聽與彈性，針對屋主一家生活型態提供多版本格局提案，讓空間配置在實用與舒適之間找到平衡。公共區域採開放式設計，將客廳、餐廳與書房串連成一體。溫潤的木質鋪陳搭配柔白立面，創造平衡的色溫；落地百葉窗導入柔光，讓空氣與光影自由流動。沙發背牆以半高木質隔屏界定書房區，既保留視覺通透，也兼顧靜謐與專注。



書房以長條書桌串聯整面機能牆，方便屋主閱讀或陪伴孩子學習。開放層架與隱藏櫃體的結合，使書籍、醫療資料與收藏品能整齊收納。全室建材皆符合綠建材規範，並進行除醛與防霉處理；地板選用超耐磨木地板，安全無毒、易於清潔。考量到家中有幼兒與長輩，家具皆以圓角導邊設計，走道留足活動空間，兼顧安全與通行便利。



餐廚區延續木系基調，淺灰櫃面與自然紋理並置，搭配PH5吊燈與實木餐桌，營造溫暖的用餐氛圍。櫃體細節中融入收納與家電層板設計，滿足日常使用與動線流暢度。



兒童房以柔色基調與趣味造型收邊設計，貼心考量孩子的安全與活動需求。收納櫃體以山形切角設計兼具童趣與辨識性，讓孩子能在遊戲與學習之間自然轉換。整體設計不僅符合實際使用需求，更透過清晰動線與無障礙細節，實踐了以人為本的設計精神。

小編的最愛

臥室區域則回歸寧靜，以淺木紋與米白為主調，床頭延伸整面收納牆，兼具展示與實用功能。主臥入口以樑下收納櫃修飾轉折視角，順勢形成衣櫃與衛浴動線，讓空間自然延伸。

