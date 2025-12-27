醫師：長期使用劣質香品 全家鉛中毒送醫

民眾燒香誠心拜拜，但裊裊香煙也要小心，對健康可能造成危害。有醫師指出，台中有一家人在家裡有燒香禮佛的習慣，但因為使用了劣質香品，導致一家三代血液中鉛濃度過高。

亞大醫院腹膜透析室主任林軒任表示，「這個案例最先是一個阿嬤，她來的時候嚴重貧血、腳水腫，檢查發現全家人幾乎鉛的含量非常、非常高，甚至家裡3歲小孩、12歲小孩跟她的家人，鉛含量全部都很高。」

醫師指出，鉛中毒之所以難以察覺，在於鉛進入人體後，會被骨骼吸收並長期儲存在體內，即使血液中濃度下降，但並不代表毒素已完全清除，如果在家裡使用劣質香，以及在不通風的環境，長時間透過空氣擴散，就會在體內累積，除了會對長輩造成器官傷害，也會影響兒童腦部。

台中市民蔡小姐（非新聞當事人）說道，「對身體不好呀，所以香要選好一點。」

台中市民黃小姐（非新聞當事人）說：「我們都沒在家裡燒，像先生抽菸，他也是不會在家裡抽。」

而製香業者表示，市面上的香品約分成檀香和沉香等種類，而香品質的好壞取決於香粉中油脂的多寡。

製香業者呂先生說明，「有的比較不好的香，它們已經被抽過油的，所以它們裡面的精華已經先被提煉出來，變成精油之後，剩下的磨成粉做香，那些粉裡已經沒有精華了，所以那些粉做出來的香，氣味都會偏辣，比較偏不好聞。」

製香業者表示，劣質香品因為當中的油被抽取掉，燃燒起來氣味辛辣嗆鼻，煙霧也較大，好的香品不含化學助燃劑及香精，氣味也相對溫和。但提醒民眾使用時，還是要保持空氣流通。

