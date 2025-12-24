醫建議提高嬰幼兒口腔醫療照護比率 有效減少兒兒童的齲齒問題

▲童綜合醫院今(24)日成立「口腔親善之家」啟動記者會現場大合照。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】口腔健康影響全身健康，依據113年國民口腔健康狀況調查結果顯示，我國兒童齲齒率於3歲開始快速上升，其中5歲兒童的齲齒率為46.3%，高於世界衛生組織所訂5歲兒童齲齒盛行率低於10%的標準。童綜合醫院今(24)日成立「口腔親善之家」啟動記者會，成為台中率先加入衛生福利部口腔親善之家計畫的醫院，提供由牙醫師及相關團隊與嬰幼兒和家長之間以家庭為中心的連續性口腔健康照護服務，自出生起培養終生受用的口腔健康行為，以提高嬰幼兒接受口腔醫療照護比率，降低兒童齲齒發生率。

▲兒童牙科主任陳瑋玲說明口腔親善之家。（記者廖美雅拍攝）

兒童牙科主任陳瑋玲表示，孩子在一歲以前進行牙科檢查，建立家庭與兒童牙醫之間緊密的關係，並且教育家長如何幫孩子口腔清潔與飲食搭配。「口腔親善之家」是由醫院跨專業執行團隊所組成，包含婦產科醫師、小兒科醫師、兒童牙科醫師、家庭牙科醫師、護理師、營養師及社工師等，提供孕婦及0-5歲幼兒口腔預防保健及牙科醫療照護服務，並為1歲以前兒童口腔狀況(含齲齒風險)進行評估，亦擬定完整口腔保健計畫。

▲童綜合醫院率先加入衛生福利部口腔親善之家計畫的醫院。（記者廖美雅拍攝）

口腔醫學部營運長陳雅怡強調嬰兒0歲起接受口腔預防保健，而非等到口腔有問題再就醫，避免看牙焦慮及減少醫療支出。除此之外，更提供高風險個案家庭訪視，給予偏鄉弱勢族群口腔衛生評估、口腔清潔照護指導、氟化物使用、兒童預防保健服務以及健康飲食(減少游離糖攝取)等，協助完善銜接牙醫醫療照護。