醫怨「健保讓診所只能看感冒」 逆風喊：有錢有閒鼓勵去醫學中心
衛福部積極推動分級醫療政策，但基層診所醫師陳俊吉卻提出不同看法，他在社群媒體表示，若民眾經濟、時間和交通條件許可，反而建議前往醫學中心就診。陳俊吉指出，診所醫師面臨健保諸多限制，導致無法提供更全面的醫療服務。
陳俊吉在臉書發文分享，日前有位失聯病人前往醫學中心住院，從護理師轉述得知，該病人和醫院醫師都質疑他為何沒做「詳細周全檢查」。對此，陳俊吉苦笑回應：「因為我待在診所啊，有些東西不是我不會或不願，只是健保限制我不能去做。」
這位基層醫師有感而發地表示，在健保體系下，若醫師未曾踏入基層診所工作，很難體會到醫學中心的優勢。他指出，醫學中心醫師「不僅能夠盡情發揮所長（給付限制少），給付等級又是最高（同工不同酬）」，顯示出基層與大型醫院間存在的差距。
陳俊吉雖身為診所醫師，卻坦言若條件允許，他衷心建議民眾選擇醫學中心就診。他無奈透露，健保對診所的限制相當嚴格，「健保總認為診所只會看『感冒』，一日藥費不能超過25元，檢驗項目不能超過10項」，這些限制嚴重影響基層醫療服務的提供。
據了解，衛福部為鼓勵落實分級醫療，近期修正「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」，規定醫學中心、區域醫院將病人下轉到地區醫院、基層診所時，可獲700點支付點數，接受下轉者則可獲500點加算，此政策已於9月1日正式實施。
延伸閱讀
影/高齡駕駛不禮讓小黃硬搶道？小黃開上休旅車引擎
盧秀燕SHOCK！韓國瑜成國民黨總統候選人 游盈隆：不排除
4年超過萬名志願士兵提前退伍 張延廷：國軍大警訊
其他人也在看
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
地瓜葉超強功效！防癌、抗發炎又助排便 醫：2吃法恐傷身
地瓜葉低卡高纖，是排便及減重的好幫手。醫師指出，地瓜葉裡頭的多酚與花青素能抑制多種癌細胞增殖，因此想要抗發炎或預防癌症，地瓜葉是一個不錯的選擇。不過，地瓜葉為涼性，不宜涼拌或生食，很多人會用來打精力湯，記得葉菜最好要熟食。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
地瓜葉是減重、抗炎好幫手？ 醫師提醒：「這2類人」不適合多吃
地瓜葉是日常常見的蔬菜之一，中醫師羅珮琳在臉書粉絲專頁分享，地瓜葉不僅助通便、低熱量，還含有豐富多酚、花青素與黃酮類，具備潤腸、抗發炎、防癌潛力。不過她也提醒，慢性腎臟病患者或需要低鉀飲食者不適合大量食用。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
70歲呂良偉「生理年齡」才39歲！早晚餐這樣吃，輕鬆甩開老態
70歲香港男星呂良偉不僅身價百億，外表也超級凍齡，堪稱高富帥！他日前秀出檢測報告，生理年齡竟然僅39.9歲。他曾分享自己的養生祕方，除了勤練深蹲和氣功，也會吃煎毛豆，並且吃玉米、木耳幫助排便。健康2.0 ・ 3 小時前
坣娜證實肺腺癌病逝！丈夫曝臨終遺願：緊抱愛妻直到平靜離開…「居家安寧」6項護理服務圓善終
資深歌手坣娜（原名唐娜）病逝享年59歲，原本外界傳她是胰臟癌過世，但坣娜的丈夫薛智偉今（10/31）日發出聲明指出，證實妻子罹患肺腺癌，抗癌4年終不敵病魔，於10月14日離世。薛智偉說，坣娜在2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，當時因疫情影響不便就醫。她長期都有定期抽血檢查，檢查結果一直良好，沒想到同年12月確診為肺腺癌第四期。坣娜離世前3個月，身體明顯虛弱。她沒選擇在醫院病房治療，而是與丈夫商量，希望能以居家安寧的方式走完人生。薛智偉說，坣娜臨終當日，「我在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開人世。」據衛福部統計，2023年逾4.2萬人接受安寧緩和醫療，其中約1.8萬人選擇「居家安寧」，但多數家屬因無照護經驗，仍傾向等待醫院安寧病床。其實目前安寧居家可提供的護理服務有6大項，除了醫療方面的協助，也提供心理、靈性諮詢與家屬的哀傷輔導，圓滿臨終病人「回家圓善終」的心願。幸福熟齡 ・ 18 小時前
「最帥展昭」驚傳猝逝！醫揭運動後心臟不適奪命2大元兇，冒冷汗是警訊
曾在《碧血青天楊家將》中飾演「展昭」一角、被封為「最帥展昭」的59歲前亞視小生甄志強，驚傳於上海猝逝，消息震驚演藝圈。據悉，他是在打球後突感心臟不適後離世。醫師警告，運動後出現的胸悶、冒冷汗，絕非只是健康2.0 ・ 1 天前
地瓜葉穩血糖又抗癌 醫：2吃法是大忌
地瓜葉含有豐富的多酚、花青素等營養成分，具有穩定血糖和抗癌潛力，但中醫師提醒，由於其屬性偏涼，不適合涼拌或生食。此外，地瓜葉含有維生素K和高鉀，特定族群應謹慎食用。中天新聞網 ・ 20 小時前
不用萬步！最新研究：日行「這步數」就能延緩失智症
阿茲海默症是長者失智的主因之一。一篇新發表在知名期刊的文章指出，對於大腦已經開始出現該疾病分子跡象但尚未出現任何認知症狀的老年人來說，每天走3千～5千步，就能幫助延緩認知能力下降，認知退化延後約3年，而每天走5000–7500步的人，延後幅度可達7年。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黴菌毒素爆表！醫示警「5類人」小心恐致癌 8種排毒法曝光
台灣溫暖又潮濕的氣候是黴菌生長的最佳環境，但如果家中黴菌不及時處理，不僅影響美觀，對人體也有極大的害處，有研究顯示，黴菌毒素和35種癌症息息相關，若想排除黴菌，一定要由體內到環境徹底排除，對此，醫師王偉全就列出8種排毒方法給民眾參考。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
吃爆豆腐、雞胸肉，為何還會「肌少症」？醫揪台灣人1習慣釀「蛋白赤字」：身體沒吸收，腎臟快累死
跌倒是我國年長者事故傷害死亡原因第2名，防跌首要維持肌力與平衡，除了運動之外，也應攝取足夠熱量與蛋白質。不過國人雖然普遍知道蛋白質的重要性，飲食習慣中卻潛藏引發肌少症的風險——早餐蛋白赤字。營養師建議，早餐至少應攝取2份蛋白質，譬如200毫升豆漿就是1份蛋白質，搭配雞蛋、豆製品等，補足早餐蛋白質所需。幸福熟齡 ・ 1 天前
中醫師看診突見病患「耳垂一道溝」 驚喊：小心心血管疾病！
看耳垂就能知道心臟好不好？醫界近年常提到「冠心溝」現象，引發不少網友好奇。中醫師就在社群上分享親身趣事，提醒若耳垂出現一道摺痕，或許要多留意心血管健康。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
瘦瘦針讓他大減32公斤！ 停藥恐復胖？醫師曝「逐漸減量」是關鍵
花蓮一名42歲王姓男主廚，體重曾高達125公斤，今年初因燙傷住院時意外發現罹患第二型糖尿病與嚴重脂肪肝，住院期間每日需施打4針約120單位胰島素控制血糖。透過連續性血糖監測器（CGM）即時數據結合每周一劑瘦瘦針，8個月後成功減至93公斤，甩肉32公斤並改善糖尿病狀況。中天新聞網 ・ 23 小時前
黃明志捲謝侑芯「愛他死」命案》醫警告：MDMA一顆就可能喪命
馬來西亞創作歌手黃明志近日捲入網紅「護理系女神」謝侑芯命案，引發跨國關注。謝侑芯信傳媒 ・ 22 小時前
痛風別怪豆製品！醫點名「番茄、鵝肉」才是真地雷
全台約有百萬名痛風患者，許多人深信豆製品會使其發作。腎臟科醫師江守山指出，這是一個長久以來的誤會，雖然黃豆本身的普林含量確實偏高，但研究顯示，大豆中的異黃酮具強力抗發炎作用，反而能降低痛風發作機率，「真正容易使其發作的，反而是番茄與鵝肉」。聯合新聞網 ・ 14 小時前
身體正在「慢性燃燒」？名醫：必做5件事預防癌症
身體長期處於慢性發炎狀態，不僅會加速老化，還會提高罹患癌症的風險。營養醫學醫師劉博仁指出，慢性發炎就像星星之火，會逐漸傷害血管內皮、干擾胰島素與粒線體功能，不僅加速老化，還會增加糖尿病、癌症等疾病風險。他建議從「吃、補、睡、動、心」五個面向著手改善，這也是長壽的關鍵之道。中天新聞網 ・ 1 天前
76歲「硬朗老翁」手術後突倒下！醫列「5警訊」示警：身體早透支
醫師廖繼鼎近日分享一名76歲患者的案例，表示這位長者平日生活規律、天天運動、體檢正常，卻在一次手術後突發高燒與器官衰竭，最終發現為癌症。對此，廖繼鼎指出，這樣的狀況並非突然，而是身體長期透支、健康儲備力早已見底的結果。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
立冬怎麼吃？禁忌飲食、可多吃食物一次看
[NOWnews今日新聞]二十四節氣中的「立冬」是代表冬季正式開始，不少人會「補冬」。對此，欣悅中醫診所中醫師賴俊宏提醒，立冬常見咳嗽、氣喘等疾病；但建議，寒涼性質食物、刺激性、生冷物都要少碰，會咳嗽...今日新聞NOWNEWS ・ 42 分鐘前
久坐害中風、糖尿病！研究曝「日做簡單1事」風險大降 心梗也少10％
你是否天天黏在椅子上呢？小心坐出糖尿病和中風！最新研究指出，每天只要少坐30分鐘，用來做簡單的家務，或是飯後快走，就能大幅降低罹患糖尿病與心血管疾病的風險。此外，如果所有成年人每天都少坐30分鐘，每年可望減少10%的心肌梗塞的新發病例。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
只是血糖、血壓高一點，怎麼就要洗腎？66歲退休公務員不甩5警訊：才1年「腎臟喪失排毒功能」
「三高」高血壓、高血糖與高血脂，是造成腎損害的主要原因。根據研究，中老年高血壓患者罹患慢性腎臟病風險，約為一般人的2.2倍。醫師呼籲，高風險族群應每3至6個月定期檢查，及早發現、延緩惡化，避免走上洗腎之路。幸福熟齡 ・ 1 天前
只是「血糖高」而已？追蹤45萬人研究：「糖尿病前期」讓失智風險多54%…控血糖最簡單的3方法
據衛福部國健署統計，截至2022年全台糖尿病患者已超過256萬人，並以每年新增2.5萬人的速度持續增加，其中18歲以上成人盛行率達12%，男女患病比率分別為11.4%及8.9%；且每4人就1人處於糖尿病前期。許多人以為，僅是「血糖偏高」，又還沒被診斷為糖尿病，就不必太在意？其實這想法大錯特錯，「血糖過高，就像器官長期泡在糖水裡！」不僅可能造成心血管疾病、慢性腎病變、視網膜病變，現在更有研究顯示，即使血糖只是略高，都可能增加罹患失智症的風險！幸福熟齡 ・ 1 天前