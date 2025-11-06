醫怨「健保讓診所只能看感冒」 逆風喊：有錢有閒鼓勵去醫學中心

衛福部積極推動分級醫療政策，但基層診所醫師陳俊吉卻提出不同看法，他在社群媒體表示，若民眾經濟、時間和交通條件許可，反而建議前往醫學中心就診。陳俊吉指出，診所醫師面臨健保諸多限制，導致無法提供更全面的醫療服務。

診所醫師坦言若條件允許，他衷心建議民眾選擇醫學中心就診，因為健保對診所的限制相當嚴格，許多檢查都不能做。（示意圖／資料照）

陳俊吉在臉書發文分享，日前有位失聯病人前往醫學中心住院，從護理師轉述得知，該病人和醫院醫師都質疑他為何沒做「詳細周全檢查」。對此，陳俊吉苦笑回應：「因為我待在診所啊，有些東西不是我不會或不願，只是健保限制我不能去做。」

這位基層醫師有感而發地表示，在健保體系下，若醫師未曾踏入基層診所工作，很難體會到醫學中心的優勢。他指出，醫學中心醫師「不僅能夠盡情發揮所長（給付限制少），給付等級又是最高（同工不同酬）」，顯示出基層與大型醫院間存在的差距。

診所醫師抱怨，健保總認為診所只會看「感冒」，一日藥費不能超過25元，檢驗項目不能超過10項。（示意圖／資料照）

陳俊吉雖身為診所醫師，卻坦言若條件允許，他衷心建議民眾選擇醫學中心就診。他無奈透露，健保對診所的限制相當嚴格，「健保總認為診所只會看『感冒』，一日藥費不能超過25元，檢驗項目不能超過10項」，這些限制嚴重影響基層醫療服務的提供。

據了解，衛福部為鼓勵落實分級醫療，近期修正「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」，規定醫學中心、區域醫院將病人下轉到地區醫院、基層診所時，可獲700點支付點數，接受下轉者則可獲500點加算，此政策已於9月1日正式實施。

