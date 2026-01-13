醫挺營養午餐免費 喊「原型」更重要 以後免瘦瘦針

醫師姜冠宇表示，營養午餐除了免費外，更重要的是改善小孩子的進食習慣，讓小朋友習慣吃原型食物，少吃甜食、加工食品。（示意圖／本報資料照片）

台灣少子化問題嚴重，為了減輕父母壓力，各縣市政府近日紛紛推出「營養午餐免費」政策。台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇表示，贊成全面免費供應營養午餐，但更應該趁機教育孩童吃原型食物，讓小朋友吃進更多蛋白質，少吃甜食與加工食品，長大後才不用存錢買瘦瘦針。

姜冠宇昨（12）日在臉書表示，他個人贊成全面供應免費營養午餐，避免班上有人吃特別貴的便當，會讓學生們產生比較的心理，且更重要的是，可以順便教育孩子們練習吃原型食物。

姜冠宇指出，成人的口味經過長時間養成，一時之間要改變恐怕很困難，但對小孩子來說卻還有機會，如美國白宮的MAHA計畫（讓美國再次健康，Make America Healthy Again），目標就是要讓美國人吃進更多蛋白質，少吃甜食、加工食品，這才是台灣營養午餐該努力的方向。

姜冠宇認為，營養午餐不該單純計算食物熱量，還要讓小孩子吃得更健康，未來長大就不會像這一代人一樣，需要另外存錢買瘦瘦針，「不要讓營養午餐淪為純政治議題，它應該有更高的社會含義」。

網友則說「認同，應該要教孩子怎麼吃才聰明、健康」、「很尷尬的是原型食物比較貴，物價逼得大家去吃加工食品」、「強制吃原型食物，可能會讓小孩子反感，最終產生反效果」、「要把原型食物煮得好吃又不能有太多添加物，很考驗團膳公司的廚藝」。

