醫控孩沒哭鬧仍收「警告牌」 結局大反轉 高鐵也回應了





日前高鐵推出的「寧靜車廂」政策引發不少爭議事件，後續交通部明確規定「車廂寧靜文化的勸導並不包含孩童」，讓一票家長拍手叫好，不過，今（30）日稍早，一名媽媽帶小孩搭乘高鐵，途中小孩沒有哭鬧，僅有玩玩具的聲音，仍被柔性勸導這是「寧靜車廂」，讓身為家屬的李佳燕醫師氣炸，怒批「高鐵上層沒帶過小孩」，對此，台灣高鐵澄清，針對民眾臉書指稱高鐵人員發放「寧靜車廂」文宣「警告」一事，經台灣高鐵公司清查所有車次、詢問工作同仁，並無上述情事，特此鄭重澄清聲明。

台灣高鐵公司表示，就今年9月22日開始執行車廂寧靜文化以來，即已聲明：相關勸導措施並不包含孩童，嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫。為避免誤會，並於10月13日起全車隊更新文宣內容，強調「美好高鐵、寧靜同行」之意涵，推動車廂寧靜文化與親子友善搭乘並行不悖，故今日高鐵車廂並不會有「寧靜車廂」文宣。

而李佳燕醫師也在臉書發文表示，這件事，是她的家人今天上午帶兩歲半的孩子搭高鐵回高雄時遇到的，她才會貼上家族的互動對話，「小孩是個性情穩定的孩子，可能玩玩具時發出聲響，高鐵工作人員（我無法知道是什麼人）便過來『口頭勸導』」。

但她始終疑惑，不是明明說好，嬰幼兒不在寧靜車廂的規範內嗎？她的家人這個月帶小孩回高雄，已經不是第一次被「口頭勸導」了。上次還有送貼紙，那張「寧靜車廂」的牌子，一直都在座位上，並非如大家以為的都已經拿走了。她說，「我以為那個寧靜車廂的牌子已經被全面撤走，後來再詳問才知道，原來是她們的座位上，還是有放著「寧靜車廂」的牌子。」

她提到，這件事搞到好像陰謀論一樣，但這已經不是她的本意。她希望高鐵可以給小孩和帶小孩的父母，友善的搭車環境。目前「寧靜車廂」的設置，必須暫緩，不能每一個車廂都是寧靜車廂，即使只是「口頭勸導」對母親而言，都是「為母」的壓力。讓帶小孩的父母可以選擇「非寧靜車廂」搭乘，減緩父母帶小孩搭車的壓力；或是特別設置幾節車廂是親子車廂，父母可以放鬆地帶小孩搭乘。

另外，台灣高鐵公司也強調，懇請各界切勿以訛傳訛，造成嬰幼兒家長恐慌，更引發不必要對立。期盼旅客相互尊重，發揮更多正向影響力，成就更加溫暖與美好的社會。

