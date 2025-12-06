醫推「這2種油」預防中風效果好！警告：沒做1事容易小中風

每年都有許多中風患者在復健路上奮戰，醫師指出，許多患者忽略了「脫水」的危險性，當身體缺水時，血液黏稠度上升，再加上年齡造成血管硬化，末梢血液供應不足，進一步誘發小中風。

中風不只因三高！醫警告：脫水是最常被忽略的元凶

台灣中風健康照護協會理事長王新民表示，治療中風或預防中風的患者，常常會忽略脫水的問題，當脫水時，血液的黏稠性就會增加，流動性變差，再加上血管狀態隨著年齡惡化，有些末梢的地方血液供應量就會不足，可能造成腦末梢小血管血量不足，導致腦組織受傷，甚至造成小中風。因此，充足飲水也是預防與復健的重要一環。

想預防中風？橄欖油、酪梨油、堅果是防線

根據統計，高血壓、高血糖、高血脂個案發生中風的風險，分別是非三高個案的2.84倍、2.86倍以及2.37倍。要預防中風發生，除了規律運動和維持健康體重外，飲食也要掌握三少二多原則，少調味品、低油脂、少加工食品，多蔬果以及多高纖食物。

亞東醫院神經醫學部醫師徐仁祐建議，可以考慮用一些非飽和性脂肪酸的植物油，如橄欖油或酪梨油，來取代一些動物油。同時也要尋求一些低升糖指數的食物，例如燕麥或堅果類，因為它們不會像糙米類的食物，吃下去後馬上分解讓血糖飆升。

rTMS治療輔助復健 幫助中風患者更快進步

亞東醫院中風中心主任唐志威也提到，腦中風是局部細胞死亡，會造成手腳無力、講話不清楚或失語症等症狀，復原主要是靠旁邊健康的細胞來取代功能。現今，結合腦部磁刺激療法與個別化復健規劃，讓中風患者多一條康復的希望之路。

rTMS（重複經顱磁刺激）是一種由上而下的方式，直接做腦部皮質的調控，讓部分的細胞能夠活化，更容易分化。這是一個可以輔助目前周邊復健治療的方式，根據每位患者需要刺激大腦的區域，幫助重拾肌力、語言或認知功能，但仍需搭配傳統的復健計畫。

然而，rTMS並非適用於所有患者，唐志威提醒，若患者曾接受腦部開刀或植入儀器，例如心臟節律器、人工耳蝸等，或有嚴重難以控制的癲癇病史，都不建議進行這項治療。

症狀改善不代表康復 復健中斷恐導致二次中風

根據112年衛福部統計，腦血管疾病是國人10大死因的第4位，平均每年奪走1萬多條寶貴性命；即便存活，通常也會遺留下不同程度的神經功能障礙。

徐仁祐擔憂，腦中風患者在症狀有所改善後，就不再持續治療或復健，甚至又恢復了原本不健康的生活模式，導致二次或三次中風。他強調，2020年台灣中風學會提到要適度運動，因為適度運動對血脂控制是有幫助的；如果沒有好好運動、復健，長期待在家裡，代謝不好、體重增加，都會增加心血管疾病和中風的風險。

除了三高和肥胖外，高溫劇烈變化和情緒起伏，也是潛在的中風風險因子，關鍵還是平時就要注意調整不良的生活習慣，才能有效預防中風的發生。

