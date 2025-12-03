醫提議詐騙百萬鞭1下 前綠委：新加坡治安靠教育

日前藍委洪孟楷倡議，要跟進新加坡，立法對詐騙犯鞭刑，引發熱議。（示意圖／Shutterstock／達志）

台灣是否能像新加坡對詐騙犯實施鞭刑，以達嚇阻犯罪效果，在野立委持續關注。法務部次長徐錫祥表示牽涉兩公約，要再從長計議。胸腔科醫師蘇一峰認為可量化，如騙100萬就打一下，網友熱烈迴響。前綠委鄭運鵬則反對表示，新加坡治安靠的不是鞭刑而是教育。

立法院內政委員會3日審查行政院函請審議《詐欺犯罪危害防制條例》部分條文修正草案等案，國民黨立委許宇甄詢問，台灣可否比照新加坡加重詐騙刑法實施鞭刑，且外國人也適用。徐錫祥說，鞭刑部分會牽扯到酷刑公約、兩公約問題，這必須要經過很長的研討。

「我贊成詐騙犯用鞭刑！」蘇一峰發文表示，建議可以用一個量化標準，譬如：每騙一百萬元就鞭打一下！然後沒有上限數字。那些敢詐騙幾千萬上億的，好好送他們鞭子教育，錢追不回來用鞭打抵償，乖乖把錢繳回可以抵銷鞭刑。詐騙前科再犯，多加一倍鞭刑！

蘇一峰直呼：那種太子集團搞台灣45億詐騙的，就好好打一頓，讓他們笑不出來！

持反對鞭刑意見的鄭運鵬則認為：如果認為鞭刑很恐怖，可以嚇阻性侵這類犯罪，那不如在有性侵能力前，一人先來一鞭，每個人都知道好死，這樣應該是連性侵被害人都不會出現了？有身體罰的古代治安也絕對不會比較好，現代有身體罰的國家也未必治安比較好，新加坡治安靠的絕不是鞭刑，而是教育；中東國家還有不少更多嚴峻的身體罰，治安也沒有比新加坡和台灣好。

網友表示「附帶條文：不得使用健保治療」、「大陸就是以騙的金額為依據判刑，就算沒被害人也不影響」、「民進黨：這是侵犯詐騙犯的人權」、「執政黨很在乎加害者的人權」、「詐騙跟強盜財物者，要入獄服刑強制勞動，直到還完被害者損失金額才能出獄」、「這樣會不會打到綠營的金主」、「不行啦，此法一開，未來鞭到綠圾的怎麼辦」、「最好能改騙10萬鞭一下，或10萬坐牢1個月」、「貪污收賄也比照辦理」。

