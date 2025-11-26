醫提醒：留意急性血癌四大症狀 男大生、OL、中壯主管都確診 基因檢測+創新標靶藥物 助癌友癒見希望

綜藝天王沈玉琳日前因血癌暫停演藝事業，不僅震驚演藝圈，更引發社會大眾關注。血癌並非只出現在新聞或虐心電影情節中，而是可能發生在日常生活的真實威脅。血癌根據細胞分化程度及病程分為急性和慢性兩種，當中以急性骨髓性白血病(AML)於成年人較為常見。台灣每年約新增950至1000名病患。急性骨髓性白血病常見的四大症狀包含：「臉色蒼白、容易疲倦」、「不明原因的反覆發燒」、「未受外力碰撞卻出現瘀青或出血」、「骨骼或關節疼痛」。由於這些症狀並不具特異性，常被誤以為是貧血或感冒，導致民眾錯過就醫時機。民眾如出現上述四大症狀應提高警覺，可至醫院進行血液及骨髓檢查確認是否罹病。

隨著醫療科技持續進步，急性骨髓性白血病病友存活率隨之提升，健保近年陸續給付更多藥品，讓醫療團隊有更多武器幫助病人，同時減輕病人負擔。今(2025)年8月1日起，將BCL-2抑制劑與去甲基化藥物合併治療納入給付，為無法接受高強度化學治療之初診斷病人提供更多治療選擇。去(2024)年部分給付「次世代基因定序檢測」(Next Generation Sequencing，簡稱NGS)，更可讓醫療團隊幫助患者藉此規劃個人化最佳治療方案。

針對復發率高或難治型的急性骨髓性白血病病友，迄今有三款標靶藥物獲得健保給付，包括BCL-2抑制劑與FLT-3抑制劑。BCL-2抑制劑可幫助年長者或年輕但是有嚴重共病的病友，將平均存活期從3個月延長到12個月甚至是更長時間。FLT-3抑制劑若搭配化療，可以幫助三成具FLT3基因變異的高風險病患，消滅更多的異常血球細胞並恢復正常血球細胞數量。其中大約有7成病友可以受惠BCL-2抑制劑與FLT-3抑制劑。

奇美醫院血液腫瘤科主任馮盈勳醫師提醒，雖然急性骨髓性白血病好發於65歲以上老年族群，但臨床經驗是年輕、中壯年都可能會遇到。尤其是正在衝刺事業、擔任家庭經濟支柱的50歲以上男性，容易隱忍症狀導致病情快速惡化。高雄醫學大學附設中和紀念醫院癌症中心主任蕭惠樺醫師指出，目前急性骨髓性白血病已有多款標靶藥物能延長患者存活率，也有相當的可能痊癒。呼籲患者即使確診也勿放棄，專業醫療團隊會依據個別患者規劃最適合的精準治療，以提升無復發存活期。

醫提醒：年輕、中壯年族群容易輕忽症狀或隱忍 出現四大症狀達２周以上別猶豫 盡速就醫檢查

20歲陽光男大生，反覆發燒意外曝罹癌

馮盈勳醫師分享，一位20歲的男大學生，外表陽光健壯、平常也很少感冒，卻在某次暑假反覆發燒2周，並出現臉色蒼白。母親驚覺不對勁帶至醫院，才確診急性骨髓性白血病。由於主要進行造血的骨髓發生病變、染色體異常，不僅白血球不足導致免疫力低下，出現發燒的症狀，正常紅血球數量也減少，因而臉色蒼白、容易疲倦。

30世代年輕OL，筋骨痠痛誤認關節炎，險錯失治療時機

蕭惠樺醫師進一步分享，曾收治一位35歲女性，因抽血檢查發現血液異常，輾轉至高醫就診後確診急性骨髓性白血病，令這位女性病友感到非常驚訝。她前往高醫就診前一個月持續感到骨頭痠痛，至他科就診時先以關節痠痛治療，後續才轉來就醫。蕭惠樺醫師解釋，患者骨頭疼痛是因為癌細胞於骨髓內增生所致，卻容易被誤認為常見的腰痛、關節痛。

55歲中壯企業主管，忽略健檢貧血警訊，頭暈影響工作才揪出血癌

馮盈勳醫師說明，除了年輕族群要留意外，中壯年也要特別小心，尤其是正在衝刺事業、擔任家庭經濟支柱的50歲以上男性。曾有一名55歲男企業主管，例行健康檢查發現貧血，儘管日常工作有頭暈、容易疲倦的狀況，卻因為工作繁忙選擇隱忍。直到症狀持續兩個月，影響工作表現，就醫檢查才發現罹患急性骨髓性白血病。許多患者確診後，常感嘆不應忽略日常身體不適的症狀，如常見四大症狀，若2週至一個月內未改善，就要提高警覺，盡速就醫。

急性骨髓性白血病進入精準治療時代 高齡、難治型患者有望延長存活期

醫界盼持續放寬給付條件 增加創新藥物可近性

隨醫療日新月異，「次世代基因定序檢測」(簡稱NGS)能幫助醫療團隊在治療前及早針對突變基因，正確風險分類並為病友評估最適合的治療方案。健保已在去(2024)年5月起進行部分給付。

急性骨髓性白血病已有多種創新治療藥物，進入精準治療時代。除了年紀較輕、身體條件相對較佳的中壯齡病患有機會透過治療延長存活期；針對復發率高或難治型的急性骨髓性白血病病友，目前也已有三款標靶藥物獲得健保給付，其中包括BCL-2抑制劑與FLT-3抑制劑。BCL-2抑制劑可幫助年長者以及年輕但是有嚴重共病的病友，將平均存活期從3個月延長到12個月甚至是更長時間。

蕭惠樺醫師分享，去年收治一位70歲左右的婦人，因為莫名發燒來就診，後經檢查確診起初每周都需要輸血1~2次，評估年紀較大，自費使用BCL-2抑制劑搭配去甲基化藥物，現在病情已良好控制逾一年。為提升急性骨髓性白血病病友的治療成效與生存期，政府在今(2025)年8月1日起，將BCL-2抑制劑併用去甲基化藥物納入健保給付，為無法接受高強度化學治療之初診斷病人提供更多治療選擇，更大大降低病患經濟負擔。

在健保核准的創新治療中，FLT-3抑制劑若搭配化療，可以幫助三成具FLT3基因變異的高風險病人，消滅更多的異常血球細胞並恢復正常血球細胞數量。大約有7成患者可以受惠BCL-2抑制劑與FLT-3抑制劑。馮盈勳醫師說明，上述提到的20歲男大學生，考量年紀尚年輕，治療以根治、回歸正常生活為目標。確診後即進行次世代基因定序檢測，發現有FLT3基因突變，因此以化療搭配FLT-3抑制劑進行治療，在癌細胞清除後進行骨髓移植，成功回歸既有學生生活。然而，仍有部分標靶與其他創新藥物給付條件嚴苛，患者即使透過基因檢測找到對應藥物，卻因不符健保給付條件必須自費；病人也因為健保給付的療程限制而無法持續使用，造成疾病控制後又面臨斷藥風險。

為達成政府降低三分之一癌症標準化死亡率的目標，醫界與病患期盼政府積極盤點，讓血癌治療接軌國際治療指引。部分創新藥品在國外已獲准使用，國內尚未上市，期盼政府積極鼓勵廠商引進，並加速許可證核准；同時在健保給付上儘速接軌國際指引，增加台灣血癌病友用藥可近性，不僅提升治癒機率，也能延長病友的無復發存活期。

急性骨髓性白血病猝不及防 盡速就醫把握黃金治療期

血癌線上+線下衛教工具 治療旅程不孤單 一起「癒」見希望

馮盈勳醫師提醒，急性骨髓性白血病尚未有特定致癌因子，輻射線、核災則是較為明確會導致基因突變，增加血癌風險的危險因子。也因為症狀不典型，且病情惡化快速，若延遲治療，恐引起嚴重感染或大量出血等併發症。當持續出現莫名發燒、未受外力碰撞卻出現瘀青或出血、臉色蒼白、骨頭關節疼痛超過數週，應提高警覺盡速就醫進行抽血檢驗，及早發現及早治療。

蕭惠樺醫師也說明，除了常見四大症狀外，也有病人出現胃口不佳、體重下降；或是出現血尿、血便，誤以為是泌尿道發炎、胃腸發炎或惡性腫瘤等疾病。他進一步呼籲，只要有疑似症狀就盡快就醫，避免病情惡化、導致器官衰竭。

當民眾確診急性骨髓性白血病，不要恐懼或感到孤獨無助，中華民國血液病學會監事侯信安醫師召集全台北、中、南、東多家醫院血癌醫療專家，共計26人共同完成升級版《血癌全攻略》專書，徹底解析血癌，詳述八種主要血癌治療方法與照護，提供病友及家屬更完整的照護資源。此外，血液病學會也與癌症希望基金會推出《血癌攻略》LINE數位衛教工具( https://lin.ee/alNODq1)，提供線上資訊、藥物查詢功能及「治療紀錄小幫手」，協助患者記錄治療歷程、血球變化，了解用藥途徑與副作用，減輕焦慮並提升治療信心。癌症希望基金會亦為病友們整理了「急性骨髓性白血病懶人包」(https://reurl.cc/gRG0XL)，以簡化圖表說明治療策略與常見副作用，協助剛確診的病友與照護者盡早掌握治療黃金期，共同「癒」見希望。



圖/如出現急性骨髓性白血病常見的四大症狀「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」應提高警覺，可至醫院進行血液及骨髓檢查確認是否罹病。



圖/中華民國血液病學會侯信安醫師領軍，召集全台北、中、南、東多家醫院血癌醫療專家完成升級版《血癌全攻略》專書，解析八種主要血癌治療方法與照護。



圖/血液病學會與癌症希望基金會推出《血癌攻略》LINE數位衛教工具，提供線上資訊、藥物查詢功能及「治療紀錄小幫手」，協助患者記錄治療歷程、血球變化，了解用藥途徑與副作用，減輕焦慮並提升治療信心。



