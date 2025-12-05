醫提鞭刑「詐騙百萬打1下」前科犯再加倍 前綠委：新加坡治安是靠教育

新加坡樟宜監獄以假人示範鞭刑程序。（圖／達志／路透社）

新加坡國會上月（11月）三讀通過《刑事法（雜項修正）法案》，詐騙相關罪犯將面臨強制鞭刑等刑罰，最輕6下、最重24下，引發討論。國民黨立委3日在立院內政委員會質詢時，提問台灣能否參考其作法，但法務部次長徐錫祥認為需要從長計議。對此，胸腔科醫師蘇一峰提議「騙100萬就鞭1下」，前民進黨立委鄭運鵬則認為「新加坡治安靠的絕不是鞭刑，而是教育」。

立法院內政委員會3日審查行政院函請審議《詐欺犯罪危害防制條例》部分條文修正草案等案，國民黨立委許宇甄質詢時提出，台灣能否比照新加坡加重詐騙刑法實施鞭刑，同時適用於外國人，參考新加坡執行後的成效，是否達嚇阻作用，好讓詐騙犯罪率下降。

法務部次長徐錫祥回應，鞭刑部分牽扯到酷刑公約、兩公約問題，必須要經過很長的研討。

對此，蘇一峰發文表示，他贊成詐騙犯受鞭刑，建議可以用一個量化標準，例如每騙100萬元就鞭1下，沒有上限數字，「那些敢詐騙幾千萬上億的，好好送他們鞭子教育，錢追不回來用鞭打抵償！」

蘇一峰提議，如果乖乖把錢繳回，就可以抵銷鞭刑，要是詐騙前科犯，則要多加1倍鞭刑，「那種太子集團搞台灣45億詐騙的，就好好打一頓，讓他們笑不出來！」

不過，鄭運鵬認為，如果認為鞭刑很恐怖，可以嚇阻性侵這類犯罪，那不如在有性侵能力前，1人先來1鞭，「每個人都知道好死，這樣應該是連性侵被害人都不會出現了，對吧？世界當然不是這樣運作的。」

鄭運鵬說到，以人類的刑罰制度來看，古代雖有身體罰，治安也不會比較好，現代有身體罰的國家，也未必治安會更好，「新加坡治安靠的絕不是鞭刑，而是教育；中東國家還有不少更多嚴峻的身體罰，治安也沒有比新加坡和台灣好。」

相關貼文曝光後，一派網友表示「鞭刑好！做錯事的人本來就該負責」、「台灣詐騙這麼盛行，原因之一就是處罰不痛不癢，這是一種鼓勵，得到太多、代價太少」、「新加坡如果只靠教育，那還要鞭刑幹什麼？」、「附帶條文：不得使用健保治療」、「大陸就是以騙的金額為依據判刑，就算沒有被害人也不會影響」、「只有受害者家屬有資格幫那些受害者說話」、「詐騙跟強盜財物者，要入獄服刑強制勞動直到還完被害者損失金額才能出獄」、「如果覺得鞭刑不好，請提出比鞭刑更好更嚴厲的刑罰，不要包庇詐騙犯」。

另一派則指出，「鞭子這麼好用，以前在學校就沒有那些放牛班的混混會出現」、「覺得鞭刑很落伍，而且真的被鞭之後的傷，又要健保來負擔」、「有些人覺得就是沒有鞭刑才有人敢做」、「身體罰只會傷害無辜，不會讓社會更安全，重點在教育與制度，不是打人」、「冤獄失去的青春，金錢也無法救濟啊」。

