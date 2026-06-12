醫揭李四川蘇巧慧「差異核心」：別迷惑自己

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▲2026新北市長選戰倒數不到半年，左圖為國民黨參選人李四川、右圖為民進黨參選人蘇巧慧。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWNEWS今日新聞] 2026新北市長選戰倒數5個月，近期多份民調結果出現分歧，綠營內部民調顯示，民進黨參選人蘇巧慧已小幅領先國民黨參選人李四川，甚至有持續擴大趨勢；但《TVBS》最新民調則顯示，李四川仍以6個百分點領先蘇巧慧。對此，醫師沈政男吐槽，民調應是候選人調整選戰策略的工具，同時也協助選民判斷，「不是用來迷惑別人，最後反而迷惑自己」。

哪個才是新北真實選情？綠營民調、《TVBS》民調呈反差

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沈政男進一步分析《TVBS》民調細節指出，李四川目前支持度約39.2%，領先蘇巧慧6個百分點；相較今年1月同機構民調，當時曾領先達15個百分點，等於蘇巧慧在短期內已追近9個百分點。藍營多位議員則觀察，李四川在大部分年齡層仍保持領先，尤其30至39歲族群，20至29歲年輕族群則差距不大。

真正差距縮小的關鍵在於中高齡選民，其中50至59歲族群，原先李四川曾領先近20個百分點，如今雖仍領先但明顯收斂。區域分布方面，新北六大生活圈中，蘇巧慧除了土城、樹林有優勢外，李四川在其他多數區域仍為領先；而在年初的民調中，蘇巧慧甚至在本命區也曾落後。

沈政男點出核心！「選民表態提升」才是關鍵

針對民調變化原因，沈政男認為關鍵在於政黨支持者表態率差異，他指出，1月民調中，民進黨支持者表態較低，使蘇巧慧在綠營優勢區反而落後，與實際基本盤結構不符；到了6月這次，綠營支持者回流、表態提升，使雙方差距縮小。

沈政男也補充，當時民調中「中立選民」亦偏向李四川，使其一度領先達15個百分點，正因為藍白板塊加起來略大於綠，差距僅個位數。不過，從近期《震傳媒》與《TVBS》等不同民調交叉觀察，李四川幾乎領先在4至6個百分點區間，顯示選情結構並未出現劇烈翻轉，而是逐步收斂至基本盤對決。

至於《美麗島電子報》在今年已針對新北市長做出2次民調，結果顯示，李四川從原本領先9個百分點，一路到近期縮減至1個百分點。沈政男直言，這情況就類似於上述民調趨勢，實際上並不是雙方差距被拉近了，更合理的推論應是「選民表態比例提升」。

至於整體趨勢是否仍在變動，沈政男也提醒需注意抽樣誤差與調查設計影響。他指出，樣本數約1200人再細分至6個鄉鎮區域時，誤差會進一步放大，若以此推論李四川的選情，就要特別注意。他認為，目前藍綠白三方板塊大致穩定，藍白、綠營各有3成多，中間選民則未明顯偏向任一方，因此整體選情已進入相對穩定階段，「真正會再大幅改變的空間不多」。

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