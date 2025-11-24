醫揭研究：「亮光入睡」糖尿病風險飆67%

▲有研究發現，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加67%。（示意圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 天氣轉涼後，許多人會喜歡在洗完澡劑鑽進被窩滑手機、追劇，不知不覺在光亮的環境中睡著，這樣的習慣看似無害，但其實是默默在累積身體風險。有研究發現，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加67%。

新竹初日診所院長魏士航表示，一項刊登於《The Lancet Regional Health – Europe》的研究中，由英國生物樣本庫蒐集近8.5萬名受試者、追蹤長達近8年。研究團隊以光感測器記錄受試者夜間光線暴露量，結果發現，夜間暴露於光線越多，罹患第二型糖尿病的風險越高。

研究指出，若與在完全黑暗環境下睡眠的人相比，暴露在最亮光線環境的族群，風險更是整整高出整整 67% 。

魏士航說明，夜晚的「人造光」，包含手機、平板、電視螢幕光及室內照明與路燈光污染等，會干擾體內的生理時鐘，抑制褪黑激素分泌，讓身體無法進入休息狀態，進而影響胰島素敏感性與血糖代謝。

如果又習慣晚睡或睡眠時間不固定，身體長期在半休息、半清醒的代謝狀態中運作，糖尿病風險自然提高。

夜間光線干擾成隱藏破口 醫：節奏打亂恐影響白天精神和食慾

魏士航提醒，許多人以為控制飲食與運動就能穩定血糖，但夜間光線干擾也是「隱藏的破口」，當身體的晝夜節律被打亂，不僅會睡不好，還會影響白天精神與食慾，讓人更容易攝取過多熱量，導致體重上升與代謝惡化。

良好的睡眠與環境光線管理，應與飲食和運動並重，才能真正維持血糖穩定。魏士航建議，可從4個方向調整：

📍營造適合的睡眠環境

保持臥室黑暗，必要時使用遮光窗簾或眼罩，並確保室溫舒適，有助於褪黑激素正常分泌與深層睡眠。

📍控管電子產品使用時機

睡前一小時盡量遠離手機、平板或電腦等螢幕，減少藍光暴露。若無法避免，可開啟夜間模式或使用藍光濾鏡眼鏡，以降低對大腦的刺激與對入睡的干擾。

📍提升白天的光照與活動量

白天多接觸自然光、保持規律運動，除了能幫助生理時鐘「重新校準」，也可促進能量代謝，有助改善夜間睡眠品質。

📍調整飲食節奏與內容

白天攝取足夠蔬菜與蛋白質，避免高油、高糖、高脂食物，穩定血糖曲線。睡前2至3小時不進食，減少夜間代謝負擔。

魏士航說，當燈光暗下，身體的修復才真正開始。若在改善飲食與作息後，仍持續出現入睡困難、晨起口渴、疲倦或體重上升的情況，就建議進一步到醫療院所進行代謝檢查。

