醫揭「吃飽就暈碳」真相 恐是身體進入脂肪儲存模式

減重醫師蕭捷健指出，許多人誤認為吃飽後感到昏昏欲睡是正常反應，但這種俗稱「暈碳」的現象，實際上可能是身體正處於「脂肪儲存模式」的警訊。他解釋，當人們長時間空腹或為減肥刻意避免攝取澱粉，一旦進食時大量攝取碳水化合物，血糖會迅速飆升，導致胰臟必須分泌大量胰島素來調節，這使得身體傾向將能量轉化並儲存為脂肪。

蕭捷健表示，在胰島素的作用下，血糖可能會急速下降，使人出現手抖、昏沉、無力等不適症狀，這正是「暈碳」現象的第二階段。他進一步指出，這種狀態不僅會讓人感到不適，還會使人更容易感到飢餓，形成惡性循環。蕭捷健提醒，長期壓抑澱粉攝取而後一次性大量反彈，反而更容易促進體內脂肪的堆積。

「穩定血糖才是避免發胖的核心關鍵。」蕭捷健強調，並提出「好好吃碳水」的三項重要原則。首先，進食時應先攝取蛋白質與蔬菜，以緩衝血糖的變化；其次，選擇地瓜、糙米等原型澱粉來替代精緻澱粉；最後，將一天的碳水攝取量分散於各餐，避免單餐過量。他認為，碳水化合物並非減重的敵人，適當攝取反而能維持代謝平穩，使身體更容易進入燃燒脂肪的狀態。

蕭捷健最後強調，判斷飲食是否合適的簡單方法是觀察進食後的精神狀態。若進食後精神良好、不感到昏沉，代表血糖穩定，也意味著這一餐的飲食安排更符合理想的代謝狀態，有助於維持健康體重。

