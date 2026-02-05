醫揭「喝茶誤區」警告：這幾種茶恐讓心臟瞬間停擺

茶水與心肌梗塞的關聯性近期引發醫學界高度關注。根據臨床觀察，多起心梗案例背後隱藏著過量飲茶的危險因子。

心臟內科醫師陳冠任表示，門診中經常遇見高血脂患者拒絕用藥，堅信透過飲食控制即可維持健康。他形容這種行為如同闖紅燈過馬路，雖然不是每次都會出事，但風險極高。臨床統計顯示，四十歲即因心肌梗塞猝死的案例並不少見。

醫學專家指出，濃茶是心血管疾病的高風險飲品。一杯濃茶下肚，不僅提神醒腦，更會導致心率急速上升。特別是熬夜加班後飲用濃茶，等同給心臟施加雙重壓力。臨床研究發現，早期心梗的誘因中，過量飲茶占有相當比例。

廣告 廣告

普洱生茶同樣被列為高危茶品。新製未經陳放的生普，茶多酚含量超標，刺激性極強。輕則引發腸胃不適，重則導致交感神經過度興奮。對於本身患有心血管基礎疾病者，可能成為引爆心臟危機的導火線。

鐵觀音的咖啡因含量不容小覷。製茶過程中產生的芳香物質會刺激中樞神經系統，容易引發心律不齊。心臟功能較弱的民眾若將其當作日常飲品，風險倍增。

飲茶時機同樣關鍵。飯後大量飲茶，特別是油膩飲食後，會搶奪胃腸血液供應，迫使心臟加速運作。醫師形容這如同車輛剛發動就猛踩油門，對心臟造成額外負擔。

體質因素不可忽視。平時有心悸、胸閒、血壓波動症狀者，茶葉中的茶鹼與咖啡因會增加心肌耗氧量，使心臟工作量增加，供氧不足時便容易引發危機。

養生茶的風險常被忽略。含有人參、肉桂、附子成分的自製茶飲，短期內確實能提振精神，但過量服用會導致心率飆升。合併高血壓患者飲用此類茶品，可能成為誘發心梗的不定時炸彈。

年輕族群同樣需要警覺。三十歲以下的上班族，長期處於高壓工作環境，配合高糖飲食，心血管問題早已潛伏。每日三杯咖啡加四杯濃茶，晚上再搭配能量飲料熬夜，心臟承受能力已達臨界點。

老年人更需謹慎。隨著年齡增長，心臟功能自然衰退，即使飲用口感清淡的茶品，仍可能加速心臟老化。腦供血不足、突發暈厥案例中，不當飲茶是常見原因。

醫師建議，若習慣飲茶者，可改選低咖啡因的熟普洱或溫泡綠茶，每次飲用量控制在半杯以下。避免燙口、空腹或飯後立即飲用。亦可搭配決明子、荷葉等溫和植物，減少對心臟刺激。

專家強調，預防心梗的根本之道在於整體生活型態調整。控制體重、戒菸限酒、規律作息、適度運動，而非依賴茶飲排毒養生。心臟並非機器，具有自身節律，一旦受到干擾難以完全修復。一杯看似無害的茶水，可能成為壓垮心臟的最後一根稻草。

更多品觀點報導

2名30歲男都「腦中風」護理師揭「5大警訊」

27歲健身猛男「精子畸形率破9成」醫示警：已成年輕人常態

