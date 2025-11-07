醫揭「胃癌8大高風險族群」：容易被忽略！

生活中心／綜合報導

衛福部常務次長莊人祥日前證實，自己在去年初任疾管署署長期間被診斷出胃癌，他在醫療團隊與家人支持下恢復良好。該消息一出讓民眾升高對胃癌的防治意識。有醫師建議「8大高風險族群」應提高警覺，因為胃癌早期很容易被忽略。

光田綜合醫院肝膽腸胃科醫師陳俊欽表示，胃癌是從胃長出惡性細胞腫瘤，包含腺癌、淋巴癌、惡性肉瘤等，其中以胃部黏膜細胞長出的腺癌佔約90％。胃癌細胞可能穿過胃壁，侵犯附近器官及淋巴系統或是遠端轉移。

有關胃癌的症狀，陳俊欽指出，早期胃癌幾乎不會有明顯症狀，因為胃癌細胞從形成到臨床出現症狀，可能歷程長達20個月以上，即易被忽略，這也是早期不易診斷的原因。

陳俊欽續指，臨床常見的包含腹部不舒服或脹痛、消化不良、噁心反胃，胃有灼熱感、打嗝、食慾不振、全身倦怠無力，甚至是解黑便；久而久之轉變成「中晚期胃癌」進而導致貧血、體重減輕等。

對於胃癌的形成原因，陳俊欽說明，原因仍有待釐清，但建議8大高風險族群，應提高警覺：

1.經常攝取醃漬物或加工食品（如硝酸鹽和亞硝酸鹽）者

2.攝取發霉或經污染的食物者

3.胃食道逆流久不癒

4.長期抽菸及喝酒

5.血清或糞便檢查出幽門螺旋桿菌抗體或抗原陽性反應者

6.曾動過胃部手術者

7.有癌症家族史者

8.免疫缺乏者

陳俊欽提醒，民眾應日常定期健康檢查、接受胃鏡或X光鋇劑攝影；或是透過抽血或糞便檢查，得知是否感染幽門螺旋桿菌。如果發現胃部上腹部不舒服，持續1~2週以上，建議儘快尋求醫師，做進一步檢查。

