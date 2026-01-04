醫揭「膠質母細胞瘤」警訊 晨起頭痛、性格改變莫輕忽





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】英國暢銷作家蘇菲．金索拉以《購物狂》系列陪伴無數讀者，卻在55歲時因腦癌病逝。根據台灣癌症登記中心資料，腦瘤發生率雖不在十大癌症之列，但惡性程度極高。



沉默的腦部殺手 膠質母細胞瘤



蘇菲．金索拉罹患的膠質母細胞瘤被醫學界視為最具侵襲性的腦癌之一，這種疾病常在中壯年時期突然現身，從確診到病情惡化往往只有短短數年。當創作力正值巔峰的作家都難逃腦癌威脅，這種發生在中年的腦部惡性腫瘤也不禁令人擔憂，究竟有哪些警訊值得留意？

膠質母細胞瘤是成人最常見的原發性惡性腦瘤，台安醫院腦脊髓神經外科鄒駿龍醫師指出這種腫瘤好發於45至65歲的中年族群，由於生長在大腦深處且擴散迅速，往往在出現明顯症狀前已侵犯周邊正常腦組織。世界衛生組織將其列為第四級(最高級別)惡性腫瘤，即使經過手術、放射治療與化學治療的積極處置，平均存活期仍僅約12至15個月，五年存活率不到10%。



鄒駿龍醫師表示這種腫瘤的細胞會像觸角般向四周延伸，難以完全切除乾淨，即使手術後配合放化療，復發率仍相當高，這也是為什麼膠質母細胞瘤被視為腦癌中最難對付的類型。



留意身體警訊 症狀不該輕忽



中年腦癌的初期症狀往往容易被忽略或誤認為工作壓力。鄒駿龍醫師根據臨床經驗指出，常見的早期徵兆包括：持續性頭痛且疼痛型態改變、晨起時特別明顯的頭痛合併噁心嘔吐、視力模糊或視野缺損、肢體無力或感覺異常、性格改變或記憶力衰退，以及無預警的癲癇發作等，而這些症狀可能單獨或合併出現，且會隨著腫瘤生長逐漸加重。



鄒駿龍醫師提醒並非所有腦瘤患者都會經歷劇烈頭痛，有些人可能只是感到長期疲倦、注意力不集中或輕微的認知功能下降。當這些症狀持續超過兩週且找不到其他明確原因時，建議及早就醫進行神經學檢查與腦部影像掃描，早期發現雖不一定能根治，但能爭取更多治療時間與維持較好的生活品質。



# 首圖來源／Freepik



