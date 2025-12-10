醫揭「藍莓錯誤清洗方法」恐讓毒素滲入果肉

南半球藍莓產季開始，各大超市賣場都能見到藍莓促銷。營養功能醫學專家劉博仁醫師在臉書粉專表示，藍莓被稱為超級水果不是沒有原因，每100公克含有豐富的花青素與多酚，具備強效抗氧化與抗發炎特性，是藍莓的健康核心。此外還含有膳食纖維2.4公克，有助腸道菌生態、提升飽足感、穩定血糖，以及維生素C、維生素K、錳等營養素。

劉博仁引用2024年最新研究，將藍莓的健康效益歸納為四大重點。第一，在心血管健康方面，藍莓能改善血管內皮功能、降低收縮壓、增加一氧化氮與減少慢性發炎，對高血壓、代謝症候群、心血管風險者特別有益。第二，藍莓可改善血糖與胰島素敏感度，包括減少餐後血糖波動、提升胰島素敏感度與支持葡萄糖代謝，對前期糖尿病族群是實用的飲食工具。

第三，在腦部健康與認知功能方面，藍莓能提升短期記憶、降低氧化壓力並提供神經保護效果，對50歲以上熟齡族群相當加分。第四，藍莓的花青素可與腸道菌互動，增強腸道屏障並調節發炎反應，有助提升整體免疫表現。

關於農藥殘留問題，劉博仁表示，依據台灣食藥署近年的進口抽驗資料，藍莓偶有農藥殘留，常見殘留物包含殺菌劑boscalid及殺蟲劑cypermethrin，但藍莓並非高違規率水果。不同產地因管理方式差異，風險也不一樣，只要清洗正確，風險就能大幅下降。

劉博仁強調，現在最新的食安建議已經不鼓勵用鹽水、醋水或小蘇打長時間浸泡藍莓。研究顯示，這些方法效果不一定比清水好，浸泡太久反而可能讓水溶性農藥重新滲回果肉，也可能影響果實品質與口感。

正確的清洗方法相當簡單。首先，使用流動清水沖洗30至60秒，一邊輕輕搓動藍莓，讓表面凹槽的髒汙與農藥被帶走。或將藍莓放在濾網上滾動，增加物理摩擦，清洗效果比浸泡更好。劉博仁特別提醒，藍莓表皮脆弱，應該在食用前再清洗，不要提前洗完放冰箱，否則容易發霉。

劉博仁總結，清水沖洗加上輕揉，是目前最簡單、最實證支持、也最安全的清洗方式。藍莓富含花青素、纖維、維生素，是值得每天食用的水果，市售藍莓雖可能有農藥殘留，但不是高風險族群，民眾不必過度恐慌，掌握正確清洗方式即可安心享用。

