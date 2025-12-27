醫揭「1常見現象」是冬天猝死前兆！不是胸痛又超難防

記者施春美／台北報導

醫師黃軒表示，猝死主因多與心血管疾病相關，尤其是心因性猝死，心肌梗塞更佔了猝死案例的75~80%。（示意圖／翻攝自pixabay）

天冷易致猝死。醫師黃軒表示，猝死主因多與心血管疾病相關，尤其是心因性猝死，心肌梗塞更佔了猝死案例的75~80%。雖然猝死看似毫無預兆，但事實上，許多患者在事發前數天甚至數週內，身體已有警訊，例如未劇烈運動，但人已「異常疲憊」，甚至無法完成普通日常活動，都可能是心臟供血不足的猝死前兆，尤其是在寒冬。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，猝死是一種突發性、不可預期的自然死亡，通常發生在症狀出現後的短時間內（如1小時內）。根據國際科學期刊PubMed的研究，猝死的主要原因多與心血管疾病相關，尤其是心因性猝死（Sudden Cardiac Death, SCD）。心肌梗塞便佔了猝死案例的75~80%。

儘管猝死看似毫無預兆，但實際上，許多患者在事發前數天、甚至數週內，身體可能已經發出警訊。他列舉猝死前的常見症狀：

1. 胸痛或胸悶

胸痛是猝死前最常見的症狀之一，尤其是急性心梗。患者可能胸部有壓迫感、緊縮感，甚至疼痛會延伸至肩膀、手臂或下巴。

數據顯示，約5成的猝死患者在事發前曾經歷胸痛，且93%的患者在猝死前24小時內有症狀反覆發作。

2. 呼吸困難或氣短

呼吸急促、喘不過氣，可能是心臟無法有效供血的警訊。此症狀常「伴隨胸悶或疲勞」，尤其在活動後更是明顯。

3. 極度疲勞或無力

即使未劇烈運動，患者仍「異常疲憊」，甚至無法完成日常活動。這可能是心臟供血不足的猝死前兆之一。

4. 心悸或心律不整

心跳過快、過慢或不規律，可能是心律失常。若未及時處理，易致心臟驟停。

5. 頭暈、眼前發黑或暈厥

上述症狀可能是因腦部供血不足所致，尤其是高血壓或冠心病患者。

6. 盜汗或冷汗

無明顯原因的大量出汗，尤其是伴隨胸痛、胸悶。

7. 消化不適或腹痛

有些人可能有類似胃部不適的症狀，如腹痛、噁心、嘔吐，易被誤認為腸胃問題，但實際上可能與心梗的心臟缺血有關。

8. 睡眠問題

長期失眠、睡眠中被憋醒，或患有阻塞性睡眠呼吸中止症，這些可能增加夜間猝死的風險。

