醫揭「1病毒」噴酒精無效！勤洗手確診風險砍半

每年到了冬季，各種流行性病毒肆虐，而病毒性腸胃炎更是來到高峰期。肝膽腸胃科醫師卓韋儒指出，許多民眾對防疫存有「致命誤解」，以為只要噴灑酒精即可殺死病毒，由於諾羅病毒缺乏套膜，酒精對其幾乎無效，噴灑酒精宛如「幫病毒洗澡」。若要有效預防，必須回歸以肥皂「濕洗手」至少20秒，利用物理性方式移除病毒，才能真正切斷傳染鏈。









肝膽腸胃科醫師卓韋儒指出，諾羅病毒沒有套膜，酒精噴上去就如同「幫它洗澡」，並不能殺死病毒。（圖／翻攝畫面）

別再白噴酒精！醫揭腸胃炎元凶其實是你的手

肝膽腸胃科醫師卓韋儒在臉書發文指出，近期診間諾羅大爆發，發現民眾都有個致命誤區「以為酒精噴了就無敵」，但由於諾羅病毒沒有套膜，酒精噴上去就如同「幫它洗澡」，並不能殺死病毒。若想要有效隔絕病毒，關鍵還是在「勤洗手」，且每次搓洗至少20秒，用肥皂將病毒「物理性移除」。而民眾常使用的酒精，只能在暫時找不到水洗手的時候使用，若有看到水龍頭還是需補洗手。





卓韋儒醫師指出，若想有效隔絕病毒，關鍵還是在「勤洗手」，用肥皂將病毒「物理性移除」。（圖／翻攝自臉書粉專《卓韋儒醫師》）

4大病毒竟是「雙手」惹的禍

卓韋儒醫師引用WHO資料強調，正確洗手可降低30～50%的腸胃炎風險。他表示，許多患者稱「只是去夜市吃東西」回家後腸胃就不舒服，但原因其實都是飯前沒確實洗手，或是邊滑手機邊吃惹的禍。醫師也列舉出4大因「手」而感染的病毒：

1. 諾羅病毒：諾羅病毒常在餐廳、學校或家庭間群聚感染，特徵是上吐下瀉、傳染力驚人。臨床上最常看到小孩先中招，沒洗手摸玩具、吃零食，最後全家都掛病號。

2. 沙門氏菌：其來源多為沒煮熟的蛋、肉類或砧板上的細菌交叉污染。病症會出現高燒、腹痛，甚至一天腹瀉十幾次，嚴重恐脫水送醫。

3. 大腸桿菌（致病株）：其來自未熟的牛肉、生菜或受污染的水源，若感染到，最嚴重恐會造成血便及腎臟問題。

4. 腸病毒：主要透過糞、口傳染，在孩童間常以摸到被污染的玩具或門把，再把手放嘴裡後確診。病症除了常見的手足口病和口腔潰瘍外，也可能伴隨嘔吐腹瀉，嚴重時恐引發腦炎、心肌炎。

醫師最後提醒，民眾務必記住「吃東西前、上廁所後、摸完手機錢幣後」3大關鍵時機，確實落實洗手的動作，別讓這些小動作成為病原體的漏洞。





原文出處：醫示警「1病毒」噴酒精根本殺不死！做好「1事」確診風險可降5成

