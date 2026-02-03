醫收「不得好死」詛咒信！他嘆：投藍白在想什麼？

生活中心／周孟漢報導



在台灣即便政治理念有所不同，不論支持執政黨或是在野黨，都應該保持「理性溝通」，而非出言恐嚇，甚至寫信威脅、詛咒！近日台大婦產科名醫施景中就收到一封「詛咒信件」，內文寫下「你們會不得好死」，不禁令他感嘆「在台灣目前遭受到的內政外交的嚴苛考驗下，投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送（看他們最近惡搞國政的狀況，你還不醒過來嗎？），你還投給他們你是在想什麼呢？」。

名醫收「詛咒信件」！痛批「捧賴XX」怒吼：你們會不得好死





施景中醫師週一（2日）晚間透過臉書發文，表示這天早上去公務信箱拿郵件，卻拿到一張充滿恨意、沒有署名，且化名「挺綠的忠告」的明信片，內文寫著「你想要和林俊言一樣沒格想升官，捧賴（清德）的XX，賴是成大後醫，編1.25兆軍費要買破銅爛鐵，飛官死多少人，你要飛嗎？」。

廣告 廣告

台大名醫收詛咒信恐嚇「不得好死」還替柯喊冤！他嘆：投藍白在想什麼？

施景中醫師收到「詛咒信件」。（圖／翻攝自施景中臉書）





另外，信件中更指控賴清德擔任台南市長和官員期間，曾進行貪汙行為，更稱前總統蔡英文沒有博士學位，「騙綠執政十年就腐敗，選輸搞大罷免，浪費人民納稅錢十幾億，用司法治國、打擊異己」，還寫下「柯文哲是清白的、被冤枉的」、「你們會不得好死、不要臉」，並痛批施景中貪院長的位子。

台大名醫收詛咒信恐嚇「不得好死」還替柯喊冤！他嘆：投藍白在想什麼？

信件中寫下「柯文哲是清白的、被冤枉的」、「你們會不得好死、不要臉」。（圖／翻攝自施景中臉書）





匿名信喊替柯文哲喊冤！施景中感嘆：曾欣賞過藍營政治家





見到該名人士用了許多情緒話字眼，施景中無奈表示「本來我拿到就直接扔垃圾桶了。不過後來帶著憐憫的心，又把它撿了起來。想說他病的不輕，但看他的起手式和結尾，我相信他是被網路上的一堆假訊息和仇恨的心操弄著」，坦言自己並非挺綠營，以前曾批評過民進黨某些人，也欣賞過國民黨的一些政治家，「但是沈伯洋曾經說過，你不可能找到一個政治理念和你百分之百相同的一個政黨，如果有90%相符就很不錯了，所以含淚投票的情況有時就可能會發生」。

台大名醫收詛咒信恐嚇「不得好死」還替柯喊冤！他嘆：投藍白在想什麼？

施景中坦言，自己並非挺綠營，以前曾批評過民進黨某些人，也欣賞過國民黨的一些政治家。（圖／民視新聞網資料照）





喊話藍白支持者！施景中：還投給他們是在想什麼？





施景中接著喊話藍白支持者，「在台灣目前遭受到的內政外交的嚴苛考驗下，投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送（看他們最近惡搞國政的狀況，你還不醒過來嗎？），你還投給他們你是在想什麼呢？」。

台大名醫收詛咒信恐嚇「不得好死」還替柯喊冤！他嘆：投藍白在想什麼？

施景中認為，投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送。（圖／民視新聞網）





只想專心救人！施景中駁斥貪官說





談起信件中說他貪院長大位，施景中感嘆「其實我一點都不想當官，我比較想幫助人和救人。但現在當一個小小的產科主任，常常要處理一大堆國健署、健保局、衛生局還有醫院的公文，偶爾還會有一些很奇怪的協會要求，要你穿特別的顏色的衣服拍照打卡，來做某種宣示。三不五時需要參加很多行政會議，如果能不當主任我一定選擇不當」，並呼籲外界將注意力關注在南投名間鄉要興建焚化爐一事。

台大名醫收詛咒信恐嚇「不得好死」還替柯喊冤！他嘆：投藍白在想什麼？

施景中呼籲，外界將注意力關注在南投名間鄉要興建焚化爐一事。（圖／民視新聞網）





逾8100網友傻眼！痛批：被洗腦到心都歪了





如此誇張的信件內容曝光後，立刻吸引超過8100名網友熱議，傻眼表示「施醫師救了這麼多人，被說不要臉還被詛咒S，真是盲目到不可思議的仇恨」、「實在是太幼稚了」、「這種充滿仇恨及政治激進的人，真的病得不輕，這也是台灣的悲哀」、「被假訊息坑害的一群人之一，被洗就算了，連心都變歪了」。







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：台大名醫收詛咒信恐嚇「不得好死」還替柯喊冤！他嘆：投藍白在想什麼？

更多民視新聞報導

黃國昌遭疑「設局柯文哲」！陳佩琪首度發聲了

柯文哲遭突襲！黃國昌「偷做1舉動」疑做局衝康阿北

中共「對台武統」是笑話一場？前美軍曝關鍵原因

