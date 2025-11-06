醫改會揭補充保費不公 年度結算難擋租金、地下經濟

補充保費改革爭議延燒，醫療改革基金會指出，補充保費制度本身存在地下經濟龐大、租屋市場不透明等問題，二代健保推動至今，「跨部門財稅資料整合、勾稽」的老問題遲遲未解，即便改成年度結算，也只擋下部分規避手法，真正的不公平問題仍在。健保要永續，不能只挑容易動的那一塊，應從完善所得資料、健全費基制度、強化收費公平，三方面同步啟動，才能真正落實改革。

醫改會質疑，補充保費真的公平涵蓋各類所得來源了嗎？租金、執行業務所得、海外資本利得、地下經濟是否真正掌握？還是只有股利這類「資料取得容易」的人被收得最完整？（醫改會提供／林周義台北傳真）

補充保費約占保費整體收入的9％。根據健保會資料，民國109年補充保費收入為473億元、110年582億元、111年734億元，112年723億元、113年686億元（預估）、114年653億元（預估）。前3大主要來源包括投保單位負擔約50％、股利所得約20％、高額獎金約15％。而其餘利息所得、租金收入等則各約占2～5％。

廣告 廣告

111、112年補充保費大增時，政府曾歸因於「股市表現」，但醫改會指出，關鍵的問題是，補充保費真的公平涵蓋各類所得來源了嗎？租金、執行業務所得、海外資本利得、地下經濟是否真正掌握？還是只有股利這類「資料取得容易」的人被收得最完整？這才是爭議核心。

醫改會指出，二代健保推動至今，「跨部門財稅資料整合、勾稽」的老問題早已反覆討論，但至今未解。如果不直面個人或家戶所得資料不完整的問題，即便改成年度結算，也只擋下部分規避手法，但真正的不公平問題仍在。

面對補充保費修法，衛福部雖請教很多財務專家，仍尚未與其他部會研商，醫改會認為，此舉凸顯政策討論的急就章，欠缺行政部門的橫向討論與社會溝通。健保要真正永續，不能每次都只挑容易動的那一塊、頭痛醫頭、腳痛醫腳。真正的改革，應從完善所得資料、健全費基制度、強化收費公平，三方面同步啟動，才能讓健保回到自助互助、量能負擔的精神。

更多中時新聞網報導

連假助攻 高鐵運量新高 尖峰分流 新車2年上線

李竺芯金音獎摃龜失落 呂士軒玩斷金曲獎座

《只為你遺憾》馴龍小嗝嗝戀愛最美童星