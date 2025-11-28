醫曝傷腎10大地雷食物 第一名竟是台灣之光

▲珍珠是澱粉製成，加上泡過糖水，含糖量及熱量都很高，很容易因此排擠正餐，長期下來有營養不良、肥胖，或增加高血壓、糖尿病等疾病風險。（圖／pexels）

[NOWnews今日新聞] 慢性腎臟病是沉默的殺手，早期通常沒有明顯的症狀，等到發現時，腎臟功能可能已經有相當程度的受損，目前台灣為全球洗腎人口比例最高的國家之一，腎臟科醫師洪永祥對此表示，被譽為台灣之光的「珍珠奶茶」相當傷腎，並列出10大食物台灣人經常食用的「腎臟地雷」，提醒國人減少攝取，降低腎臟負擔。



洪永祥近日在節目《健康e起聊》中點出10個台灣人經常食用的「腎臟地雷」，提醒當我們因錯誤的作息及不良的飲食習慣，會加速加速腎絲球死亡，導致洗腎的風險增加，而人體大約會擁有200萬顆腎絲球，這個腎絲球是不會再生的，一旦受損死亡就是永遠失去。

廣告 廣告

十大腎臟地雷：

1.珍珠奶茶

珍珠是澱粉，加上泡過糖水，含糖量及熱量都很高，加上喝完珍珠奶茶後會有飽足感，進而排擠正餐，長期下來容易營養不良、肥胖，或增加高血壓、糖尿病等疾病風險，而慢性病就是傷腎的元凶之一。

2.拉麵

拉麵的湯頭鈉含量相當驚人，長期食用對於腎臟的負擔相當重，甚至可能導致高血鈉。

3.炸雞排

熱量高、調味又甜又鹹，長期食用不只會造成肥胖，還會傷害肝、腎及血管，提高致癌率。



4.三寶飯

三寶飯中的烤鴨、烤雞及叉燒熱量驚人，加上便當飯量有多，可能一餐就吃進了二餐的熱量，加上還會淋上高鹽高糖的醬汁，相當傷腎。

5.鐵板麵

又油又鹹熱量相當高，加上各種調味與勾芡，對於腎臟的負擔相當大，建議不要當早餐吃。

6.肉乾與香腸

高油、鹽、糖加上高溫加工的紅肉，長期攝取不只會增加致癌風險，還會刺激身體慢性發炎。

7.鍋貼、煎餃、水餃、小籠包

澱粉包著五花肉，熱量非常高，經常吃著吃著就出現肥胖、高血壓、高血脂與糖尿病，進而影響腎功能。

8.燒餅油條

高溫油炸，易產生丙烯醯胺與多環芳香烴，加上部分業者為了增加酥脆口感，可能會使用含鋁的膨脹劑，長期食用恐影響腦部、腎臟。

9.蔥花肉鬆捲、日式及台式麵包

含有大量的油、鹽、糖，長期食用可能會對腎臟造成負擔，建議選擇全麥類的高纖麵包。

10.加工過早餐穀物

曝份市售穀物為了提升口感，會加入香料、甜味劑、食用色素等。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中醫揭2舉動恐成傷腎元凶！「護腎6招」一次看

你中標了嗎？十大「泡麵錯誤吃法」超傷腎 醫：一週不要超過2次

4招保護腎臟！醫師點名「1飲品」是粒線體殺手：吃對食物是關鍵