醫曝嘴巴呼吸5大危害！恐變醜又容易生病

耳鼻喉科醫師陳世璽在臉書發文，詳細說明用嘴巴呼吸對健康造成的負面影響。醫師指出，鼻腔具有呼吸、保護、嗅覺三大重要功能，當空氣經由鼻腔進入時，能夠過濾空氣中的有害物質。

根據陳世璽醫師說明，嘴巴呼吸會產生五大問題。首先是容易感冒，因為直接吸入的空氣沒有經過鼻腔保護，增加呼吸道感染風險。其次是容易蛀牙，嘴巴呼吸導致唾液揮發，缺乏唾液保護的口腔更容易滋生細菌。第三是口臭問題，口腔乾燥會產生異味。第四是容易疲倦，沒有經鼻呼吸無法獲得足夠氧氣，白天容易昏昏沉沉。最後是打呼問題，晚上睡覺張口呼吸會導致舌頭後倒，引發打鼾甚至睡眠呼吸中止症。

關於張口呼吸的成因，陳世璽醫師列出五大原因。鼻塞是最常見因素，包括鼻中膈彎曲、鼻甲肥大、鼻過敏、鼻息肉、腺樣體肥大等問題。顱顏異常如暴牙、齒列不正會讓嘴巴難以閉合。不良習慣也是重要因素，有些人覺得用嘴巴呼吸較輕鬆，長期下來造成顏面肌肉鬆弛，形成惡性循環。焦慮與壓力會使人採用不正常的呼吸方式。劇烈運動時因需要大量氧氣，透過嘴巴換氣屬正常生理現象。

針對改善張口呼吸問題，陳世璽醫師提供四項建議。第一步是改善鼻塞，建議找耳鼻喉科醫師評估檢查。第二是保持良好口腔衛生，嚴重齒列不正可尋求牙科醫師協助。第三是進行有意識呼吸訓練，在解決鼻塞後，主動提醒自己閉上嘴巴、經鼻呼吸，睡覺時可使用閉嘴貼布防止嘴巴打開。第四是口咽肌肉力量訓練，有助恢復顏面與口腔肌肉力量，幫助嘴巴自然閉合。

醫師強調，長期用嘴巴呼吸不僅影響健康品質，更會造成連鎖反應，民眾若有相關困擾應儘早尋求專業醫療協助，改善呼吸方式。

