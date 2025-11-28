醫曝大樓火災奪命5因素「殺人的不是火」 3原則教你如何自救

香港大埔「宏福苑」社區大火釀成嚴重傷亡，累計至今（28）日已有94人死亡、逾200人失聯。胸腔暨重症科醫師黃軒在自己臉書發文提到，「大樓火災，殺人的不是火，而是『會跑的煙』」，只要3分鐘就會讓人失去逃生能力，因為大樓火災真正奪命的原因是「煙囪效應＋毒氣＋熱衝擊＋迷路＋恐慌短路」。

黃軒醫師解釋，大樓火災時會出現「煙囪效應」，熱煙像被吸上去一樣往上狂衝，速度可達2–5m/s，而樓梯間、電梯井更是一個巨型煙囪，因此樓層越高反而越危險。另外，大樓火災最致命的不是黑煙，而是「毒氣」，火災會產生CO（一氧化碳）、HCN（氰化氫），CO會搶走血紅素，讓你明明有氧卻像缺氧，HCN則會讓細胞瞬間「無法用氧」，因此80–90%在火災喪生的人，血中會同時出現CO+HCN。

廣告 廣告

第三個則是「熱衝擊」，黃軒醫師說熱衝擊比燒傷更快奪命，60°C空氣吸1分鐘就會昏，要是150°C空氣吸兩口，氣道直接燒壞，火災時天花板是700°C，但地面40°C，因此在火場中應該要貼著地面爬才能保命。

第四點是「迷路」，黃軒醫師表示火場中視線會變黑，讓人找不到出口和樓梯，曾有研究指出，70%的人會跑回火源方向，因此真正的死因常常是迷失方向。再來遇到火災時，大腦會「恐慌短路」，黃軒醫師說人遇到災難時，恐懼暴衝、判斷力關機，有人會跑去廁所躲避，還有人會跳樓逃生、回家搶拿重要物品，但這些並不是笨，而是人的正常生理反應。

黃軒醫師提醒大家，火災常見的幾個致命誤區要避開：

電梯=毒氣快遞。

防火門沒關=整層秒變毒煙地獄。

閃燃=房間500°C全部一起爆。

樓梯間未必安全（也是煙道）。

至於在火場中該如何自救，黃軒醫師教民眾3個救命原則，第一原則是避免吸入濃煙，貼地、濕毛巾僅延緩數十秒；再來關門很重要，可擋煙與熱5–20分鐘；如果逃不出去就原地密閉，因為待在避難層、防煙室比亂跑安全。

【看原文連結】

更多udn報導

女掀衣「露頭燈」惡搞好市多黑五 自曝動機

13分鐘5800…詹惟中被爆算命不專業「不準一律退費」

冬天洗完熱水澡馬上鑽被窩是錯的 專家曝原因

史上最狂「減稅紅包」來了！2026新制一次看懂