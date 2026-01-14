醫曝失智前兆！若頻喊「2字口頭禪」 每周出現3次快檢查

（記者張芸瑄／綜合報導）台灣已正式邁入超高齡社會，失智症人口快速攀升，根據統計目前全台失智者已超過38萬人。重症科醫師黃軒提醒，大腦退化最早受影響的往往不是記憶，而是語言功能；若發現家中長輩說話變得空泛、不停重複「然後…然後…」，可能已是阿茲海默症的早期警訊。他指出，語言障礙平均比記憶衰退早 2 至 3 年出現，一旦觀察到家人說話出現 5 種異常模式、且每週發生超過 3 次，就應提高警覺並盡早就醫。

黃軒在粉專指出，阿茲海默症為常見的神經退化疾病，全台確診數已突破 10 萬人且仍持續成長，很多患者確診時已屬中期，原因就是初期症狀不易察覺。根據《美國神經學期刊》研究，大腦語言網絡涉及顳葉、額葉等區域，語言能力的衰退往往比記憶力下降更早出現，因此觀察日常談話是重要線索。

示意圖／語言能力的衰退往往比記憶力下降更早出現，因此觀察日常談話是重要線索。（擷取自 免費圖庫freepik）

他列出阿茲海默症早期常見的 5 種語言異常，包括：詞彙突然變少、想不起物品名稱、以模糊代稱取代具體詞語；出現分類錯亂，把手機叫成「小電視」或將桌子誤稱為椅子；敘事變得極度簡化，反覆用「然後」銜接句子，對生活細節的描述明顯不足；遇到多步驟指令容易逃避，像是被問到如何煮咖啡時突然抱怨「現在的機器太複雜」以迴避回答；以及本來熟練的專業詞彙突然想不起來，例如料理者說不出「汆燙」、編輯忘記常用術語，這都可能是語意型失智症的表現。

他也提醒，不必因為家中長輩偶爾講錯話就過度緊張。臨床上語言異常需要持續至少 6 個月才具有診斷意義，單次出錯可能只是正常老化或情緒焦慮所致。但若語言錯誤頻率每週超過 3 次，對話中經常語塞、句子結構混亂，甚至無法順利完成平常的簡單溝通，就已屬中高度風險，建議盡快至神經內科接受進一步檢查。

