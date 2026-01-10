醫曝海外求美「隱形成本」不只錢

▲國人到海外醫美若遇到爭議，回國申訴或再次飛出國都是相對不容易的。（示意圖／記者張志浩攝）

[NOWnews今日新聞] 在追求「高CP值、高品質、立竿見影」的趨勢下，除了醫美大國韓國，中國大陸與東南亞國家紛紛興起。許多台灣民眾將「醫美」視為年度必備行程。然而，這股熱潮背後也隱藏著不少風險。跨國求美對整形外科權威醫師而言，背後隱藏的法律糾紛和術後風險，消費者反而要留意陷入「求美不成反吃悶虧」的困境和成本。

長庚醫院院長、整形外科權威陳建宗受訪時提到，韓國醫美吸引遊客，除了結合退稅優惠、旅遊加乘，還有強大的娛樂文化輸出。醫師認為，醫美在韓國也獲得政府大力支持，相較之下，台灣對於醫療廣告的規範相對嚴謹，這也是國內外醫美市場較顯著的差異。

隨著市場蓬勃發展，跨國醫美的副作用也接踵而至。陳建宗觀察到，有民眾在海外接受療程後，出現術後併發症或預期效果落空，但往往求助無門。醫師指出，國人到海外醫美若遇到爭議，回國申訴或再次飛出國都是相對不容易的。

醫美熱潮也蔓延至東南亞或中國，更出現醫美仲介。陳建宗指出，中國、越南醫美近年成長迅速，但價格並未如外界想像般低廉，且有併發症的風險。醫師分享，近期接獲一名從中國大陸返台的個案，患者因在對岸接受抽脂手術，術後產生腫塊。也顯現了醫美療程並不存在百分之百的保證，接受跨國醫療前更務必三思。

雖然過去台灣醫美也曾發生過不幸案例，但陳建宗認為，透過官方的認證，像是「診所美容醫學品質認證通過之醫療機構」品質都有所保證。醫師說，這對「病人安全」也有一定程度的提升。

只是，現行台灣的醫美市場遇到的挑戰包括人力短缺。陳建宗指出，外界常認為醫院護理師會轉往醫美診所發展，但現實是，即便診所端調升待遇，護理人力依然面臨嚴重流失，這已經成為整體醫療產業的共同課題。

此外，受到新冠疫情影響，過去支撐台灣醫美市場有一部分是海外旅客。陳建宗說明，削價競爭的市場環境中，對台灣醫美而言確實可能會有部分損失，但對消費者而言，如何找到安全且適合自己的療程，遠比追求低價更重要。

▲開業診所整形外科醫師黃昱豪認為，民眾在選擇海外醫美時務必提高警覺。（圖／記者張乃文攝）

開業醫師黃昱豪受訪時則說，近三年確實觀察到許多民眾抱著「嘗鮮」心態赴韓。「我也遇過不少在國外做完療程，卻因為溝通不良或術後問題，回頭找台灣醫師善後的案例。」醫師坦言，有些人對韓國醫美的印象是「便宜、有效」，但實際體驗後才發現，以「流水線式」服務而言，若加上隱形成本，似乎也不見得便宜。

黃昱豪無奈表示，許多民眾在國外遭遇問題後，最終還是得回台灣找醫師收拾殘局，這對堅守醫療品質的台灣醫師而言，確實感到有點委屈。

除了醫療糾紛，黃昱豪也點出台灣醫美產業面臨的困境。醫師分析，台灣醫療機構受到嚴格監管，任何誇大療效、降價促銷的行為都會面臨罰則；但海外醫美廣告常利用AI繪圖、美顏濾鏡製作「天花亂墜」的對比照，甚至透過俗稱「小蜜蜂」的人力仲介瘋狂推銷。

「這對台灣正規經營的醫美診所來說，相對是較大的阻力。」黃昱豪直言，海外廣告可以隨意修圖、促銷，吸引民眾目光；但台灣醫師大多是會呈現醫療效果、傳遞正確衛教觀念，擔心這樣的方式，反而可能會造成「劣幣驅逐良幣」。

不僅韓國，近年來包括上海、越南等地，也出現透過仲介介紹台灣人前往進行醫美的現象。黃昱豪提醒，雖然有成功案例，但也陸續傳出實際體驗與宣傳影片嚴重不符，或是到現場被強迫推銷的情形，民眾在選擇時務必提高警覺。

面對全球化的醫美競爭，黃昱豪期待，政府與醫學會共同研擬政策，適度開放外國觀光客的醫美預約限制，讓台灣能發揮醫療技術優勢，讓更多國際旅客願意來台接受正規、安全的醫美服務。

針對坊間盛行的海外醫美仲介，先前有個案至上海進行眼部醫美手術，衛福部部長石崇良就已再三強調，不鼓勵民眾接受醫美仲介，因為醫療都是有風險的，國外醫療情形無法掌握，萬一發生事情，可能會無法得到及時救助，而且在國內從事醫療仲介，都會涉及醫療法。他說，只要從事醫療仲介行為就是違法，會請衛生局嚴查。

