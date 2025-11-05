醫曝豬瘟防疫破功關鍵 再嗆陳時中只會老招

▲行政院政務委員陳時中批台中市政府，地方單位涉及責任問題，難免會避重就輕。（圖／行政院提供，2025.10.23）

[NOWnews今日新聞] 台中爆發非洲豬瘟疫情，中央災害應變中心3日公布疫情調查報告，官員與專家推論病毒可能來自未落實蒸煮的廚餘，並確認除了台中梧棲養豬場，疫情未擴散至其他地區。然而負責督導防疫的政務委員陳時中抨擊台中市政府在疫調過程避重就輕，對外界質疑邊境防疫破口不以為然，將疫情責任歸咎台中市長盧秀燕。精神科名醫沈政男反嗆陳時中只會老招，台灣從未發生過非洲豬瘟，若非病毒透過邊境破口進入國內，不可能防疫破功。

沈政男表示，非洲豬瘟百年前起源於非洲，2018年傳至中國、韓國與東南亞相繼爆發，但台灣因海洋阻隔，相對容易攔下病毒。過去幾年台灣防疫順利，但機場入境檢疫僅針對高風險國家班機，疫情爆發後才改為全面查驗。沈政男提到，經海運走私或夾帶入境的冷凍豬肉病毒仍具活性，是更嚴重的威脅，但黑數不明。

沈政男指出，追查病毒來源國最科學方式是病毒基因定序，但中央僅說病毒株與中國及越南重組病毒相似，無法確認來源。他表示，台灣不可能在短時間出現病毒變種，只因無法取得最新國際基因資料，中央就停止追查。沈政男說，中央官員甚至將責任歸咎中國未將基因資料上傳世衛組織，但事實上中國學者已將資料上傳學術資料庫。沈政男認為，防疫需要國際合作，即便查不到最新基因資料，也可向其他國家索取，但台灣近十年與中國斷絕官方來往，缺乏參考經驗。

沈政男指出，查不到病毒來源國，也不清楚邊境破口何在，導致中央疫調報告無法解釋為何之前幾年無事，今年卻爆發疫情。陳時中曾說：「病毒若從邊境進來的話，絕對不會落得這麼準，剛好落在這家養豬場。」沈政男分析，梧棲養豬場廚餘僅供應該場，如果完全依陳時中說法歸咎廚餘未蒸煮，合理推論是病毒可能已多次從邊境進入，只在蒸煮完整的養豬場喪失傳染力，遇到蒸煮不全的養豬場才會爆發，加上近兩年出現傳染力更強的重組病毒株，防線被攻破。

沈政男指出，既然中央將疫情百分百歸咎於廚餘未蒸煮，且不敢保證邊境破口不再出現，最保險做法應全面禁止廚餘餵豬，或建立蒸煮平台，方便管理，甚至比照日本成立集中去化單位。但中央僅訂蒸煮與上傳規定，責成縣市政府監督。根據環境部統計，全國仍有超過兩成養豬場未完整上傳蒸煮資料。

沈政男表示，陳時中稱台中市政府疫情前五天疫調避重就輕，但梧棲養豬場10月10日首次出現大批豬隻死亡，10月21日確認疫情，符合國際標準。他也提到，類似狀況曾發生在2021年新冠疫情期間，中央指責雙北防疫不力，卻對自身邊境責任否認。沈政男強調，面對新興疫情，中央與地方應同心合作，相互勉勵，而非互相指責。

