醫曝「三高提早出現」 心肌梗塞年輕化 一動就喘得當心

心血管疾病年輕化趨勢引起醫界關注，專家指出急性心肌梗塞已不再是高齡者的專利。台安醫院心臟內科醫師林謂文表示，現代人飲食西化、生活忙碌、壓力大、作息不正常，導致三高問題提早出現，甚至20多歲就可能面臨高血壓、糖尿病、高血脂等問題。血管狹窄和堵塞需要一定時間形成，但當三高年齡提前，血管疾病風險也隨之增加。長期壓力、不規律作息以及未追蹤的三高問題，都可能使40、50歲以下族群成為心肌梗塞的高風險群。

心肌梗塞年輕化趨勢。（圖／ＴＶＢＳ）

台北慈濟醫院去年曾收治一名38歲患者，該患者在捷運上突然昏厥，送醫檢查發現是急性心肌梗塞，三條冠狀動脈嚴重阻塞，無法使用氣球或支架治療，最終需要緊急進行冠狀動脈繞道手術。台北慈濟醫院心臟血管外科醫師宋鎮宇解釋，除了遺傳因素外，環境因素約占三分之二的影響。他形容，當血脂肪或血糖較高時，血管內皮每天都在受傷，人體會不斷修補，但修補過度就像河道狹窄。平時可能沒有症狀，但一旦需要快速活動，如跑步趕公車或趕開會，血量突然增加就可能導致阻塞，造成大量心肌梗塞。

年輕人別輕忽心肌梗塞風險。（圖／台北慈濟醫院提供）

統計顯示，台灣平均每天約有26.5人發生急性心肌梗塞。根據美國心臟醫學會的數據，18至45歲的族群中有1.8%的冠心病發生率。林謂文進一步說明，男性年齡45歲以上、女性55歲以上、家族史和性別是不可控制的危險因子。然而，許多人往往忽略可控制的因素，包括三高、肥胖、缺乏運動和代謝症候群等。宋鎮宇指出，大量心肌梗塞最常見的情況是心跳停止、休克需要急救甚至需要裝葉克膜，這時再處理風險可能比一般心臟手術高出20%至30%的死亡率。

預防心肌梗塞，台安醫院家醫科羅佳琳建議民眾多吃原型食物，減少攝取加工食品。她特別提醒，雖然水果被視為健康食品，但其糖分含量高，民眾不應忽視蔬菜的重要性。蔬菜富含纖維，有助於清理血管。醫師們強調，定期健康檢查非常重要，包括抽血、照X光和心電圖等，可及早發現輕微的缺血現象。宋鎮宇提醒大家不要忽視身體發出的警訊，如無緣無故的一動就喘、一動就悶，這些都可能是心臟問題的徵兆。最後，穩定的生活作息、均衡飲食、定期健檢和追蹤三高，都是預防心血管疾病的關鍵策略。

