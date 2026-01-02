醫曝「從來不吃3食物」：它是WHO一級致癌物

減重專科醫師陳威龍近日透過社群平台分享，揭露醫師絕對不碰的三大地雷食物，包括油炸食物、含糖飲料以及加工肉類。這些看似能帶來短暫快樂的美食，實際上對人體健康造成極大威脅。 陳威龍醫師表示，炸雞、薯條、鹹酥雞等油炸物，在處理過程中會使油脂氧化，產生反式脂肪酸和氧化物質。根據研究顯示，經常食用這類食物與罹患心血管疾病、第二型糖尿病的風險呈現正相關。長期攝取更會導致高血壓、血脂異常以及代謝風險升高。 陳威龍醫師指出，市面上的手搖飲、汽水等含糖飲料，通常一杯就超過每日建議糖分攝取量。這類飲品不僅會導致肥胖，而肥胖更會增加至少13種癌症的罹患風險。美國一項大型追蹤研究發現，每天飲用2杯以上的含糖飲料，會直接提升肥胖與癌症相關風險，長期高糖攝取會使體重增加，進而提高罹患第二型糖尿病及心血管疾病的機率。 陳威龍醫師特別提醒，香腸、熱狗、培根等加工肉類，已被世界衛生組織明確列為第一類致癌食物。研究數據顯示，每天只要多攝取50克的加工肉，約相當於一根熱狗的份量，罹患大腸癌的風險就會增加18%。

陳威龍醫師進一步解釋致癌機轉，加工肉類中所添加的亞硝酸鹽，在人體內可形成多種致癌物質，這些化學物質被認為是加工肉致癌的主要機轉之一。加上煙燻及高溫烹調過程中產生的化學物質，對腸胃道造成長期負擔。

陳威龍醫師強調，醫師不吃這些食物，並非因為它們不美味，而是對健康的影響實在太大。他建議民眾若想擁有健康的身體，應該從減少攝取這三類食物開始做起。

