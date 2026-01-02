醫曝「從來不吃3食物」：它是WHO一級致癌物
減重專科醫師陳威龍近日透過社群平台分享，揭露醫師絕對不碰的三大地雷食物，包括油炸食物、含糖飲料以及加工肉類。這些看似能帶來短暫快樂的美食，實際上對人體健康造成極大威脅。 陳威龍醫師表示，炸雞、薯條、鹹酥雞等油炸物，在處理過程中會使油脂氧化，產生反式脂肪酸和氧化物質。根據研究顯示，經常食用這類食物與罹患心血管疾病、第二型糖尿病的風險呈現正相關。長期攝取更會導致高血壓、血脂異常以及代謝風險升高。 陳威龍醫師指出，市面上的手搖飲、汽水等含糖飲料，通常一杯就超過每日建議糖分攝取量。這類飲品不僅會導致肥胖，而肥胖更會增加至少13種癌症的罹患風險。美國一項大型追蹤研究發現，每天飲用2杯以上的含糖飲料，會直接提升肥胖與癌症相關風險，長期高糖攝取會使體重增加，進而提高罹患第二型糖尿病及心血管疾病的機率。 陳威龍醫師特別提醒，香腸、熱狗、培根等加工肉類，已被世界衛生組織明確列為第一類致癌食物。研究數據顯示，每天只要多攝取50克的加工肉，約相當於一根熱狗的份量，罹患大腸癌的風險就會增加18%。
陳威龍醫師進一步解釋致癌機轉，加工肉類中所添加的亞硝酸鹽，在人體內可形成多種致癌物質，這些化學物質被認為是加工肉致癌的主要機轉之一。加上煙燻及高溫烹調過程中產生的化學物質，對腸胃道造成長期負擔。
陳威龍醫師強調，醫師不吃這些食物，並非因為它們不美味，而是對健康的影響實在太大。他建議民眾若想擁有健康的身體，應該從減少攝取這三類食物開始做起。
其他人也在看
一半台灣人有的「喝酒臉紅」毛病！ 《紐約時報》也注目估5億人突變
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 歲末年終，各種聚餐尾牙，如果你是一喝酒就臉紅的人，千萬要小心！根據國內統計，台灣有接近一半（49%）國人有東亞人特有的遺傳性疾病「酒精不耐症」，無法代謝乙醛，比率全世界第一高，往往「半瓶啤酒就臉紅心跳」，而這樣的話題近日也登上《紐約時報》，以「亞洲臉紅症（Asian glow）」為題，提醒這種現象並非單純的不勝酒力，...匯流新聞網 ・ 4 小時前 ・ 8
有致癌、心血管疾病風險！醫師：我從來不吃「這3類」食物
迎來2026年，相信很多人都對自己立下了新的期許，也有不少人都希望在未來新的一年的生活方式能夠更健康。初日診所減重專科醫師陳威龍日前就特別指出了自己從來不吃的8種食物，也許大家可以減少這8種食物的攝取，讓自己新的一年能夠健康起來！三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 12
體重從沒超過45kg！孫儷「乾淨飯減肥法」爆紅，鄧超跟著吃腰圍少4cm，這3種人跟著吃瘦超快
最近社群被女神孫儷的「乾淨飯減肥法」洗版，不靠極端節食、不用瘦瘦針，卻默默把身材養回巔峰狀態。連鄧超都被她帶著吃，3週沒見直接腰圍少4公分，整個人精實又有精神。關鍵不是吃很少，而是吃得「乾淨又對比例」女人我最大 ・ 1 天前 ・ 2
醫生絕對不吃3種食物 其中這1類更被列為一級致癌物
美食人人愛，但不少食物容易對身體造成負擔，吃多了反而傷身。減重專科醫師陳威龍分享影片表示，有3類食物是醫生絕對不吃的，因為吃多了容易造成糖尿病、高血壓，甚至提高癌症風險，因此他建議大家想要更健康，最好避免吃太多這些食物。聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
抗老新發現！研究：「6食物」助生理年齡少2歲 吃8週就有用
若想延緩老化速度，看起來更年輕，吃對食物很重要。營養師呂美寶提到，一項研究發現，飲食中攝取「薑黃、大蒜、莓果類、綠茶、烏龍茶、迷迭香」，有助於維持年輕，而且只要8週的時間，受試者平均表觀遺傳年齡，比研究開始時「年輕2.04歲」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
梅毒感染者多無症狀延遲就醫！醫：交友軟體增暴露機會
梅毒病例今年累計達9072例，疫情呈現持續上升趨勢。黃軒醫師分享，梅毒是由梅毒螺旋體引起的性傳染病，即使可治療，但疫情仍在全球多地呈上升趨勢。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
川普吃「高劑量阿斯匹靈」長達25年 台大醫：恐有出血風險
美國總統川普(Donald John Trump)近來健康備受關注，他接受《華爾街日報》專訪時透露，自己持續25年每日服用阿斯匹靈(aspirin)劑量達325毫克。這個劑量遠超過梅約醫院(Mayo Clinic)針對60歲以上族群預防心血管疾病所建議的81毫克低劑量。川普強調，儘管醫療團隊多次建議減量，他仍堅持原有用藥方式。台灣動脈硬化暨血管醫學會理事長、台大醫院心血管中心心導管室主任王宗道表示，阿斯匹靈建議劑量為81毫克至100毫克，過往研究顯示低劑量與高劑量在抗凝血、血液清澈效果一致，高劑量並無更佳效果，反而腸胃不適、出血風險明顯上升。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4
名醫揭長壽關鍵！學會「自煮青菜、魚料理」是預防疾病關鍵
基隆長庚醫院健康檢查中心主任錢政弘表示，學會燙青菜與蒸煮魚類是追求健康長壽的首要技能，光靠外食難以攝取充足營養。他即便工作繁忙，週末仍會親自前往傳統市場選購當季食材，認為物美價廉且營養豐富，這些都是外面便當無法提供的。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
她50歲「經血崩漏」，坐在馬桶上不敢起身，止血針也無效！醫：千萬別熬夜，四物湯、紅糖補血暖宮
女性從初經到更年期，長達數十年的生理週期，若未妥善調理，可能為更年期埋下健康隱患。聖元中醫診所院長鄭愛蓮指出，許多女性平時對月經不調已「習以為常」，直到更年期才因嚴重的經血量失控、崩漏等症狀而求醫。然而，此時往往需要花費更多時間調理，生活品質也大受影響。幸福熟齡 ・ 46 分鐘前 ・ 發起對話
早洩了？性興奮前流出透明黏液 泌尿科醫：別誤認為精液
不少男性在性興奮時會發現內褲濕濕的，擔心自己是否早洩。泌尿科醫師指出，這種透明黏液其實是尿道球腺液，屬於正常生理反應，常被誤認為精液，但若伴隨異常症狀則須留意潛在疾病風險。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
吃保健品吃到潰瘍！醫提醒「這樣吃最傷身」：食道遭破壞 還可能血便、糜爛性胃炎
為了保養身體、攝取必要維生素，不少人都有吃保健品的習慣，不過卻有民眾因「錯誤服用」導致病痛纏身；書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢分享，有民眾長期服用保健品後出現消化道潰瘍的情況，就醫才發現竟是「方式錯誤」導致對食道、胃部造成負面影響。邱展賢醫師分享，一名70歲男性為了保養身體，每天服用超過20顆保健食品，直到某天因胸痛、吞嚥不適就醫，才發現有食道潰瘍。另外也......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
今低溫僅9.6度 三類人最怕心血管急性發作！得懂「保命四招」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 2026年一開始，大陸冷氣團就報到，中央氣象署監測今（2）日清晨最低僅有9.6度，低溫衝擊，衛生福利部國民健康署特別提醒「心血管疾病患者、高齡長者及三高族群」首當其衝，更應採取正確的抗寒方式，特別是頭頸與四肢的保暖，以防範低溫帶來的健康影響。 氣溫驟降時，國健署署長沈靜芬表示，血管會自然收縮、血壓上升，如果慢性病控制...匯流新聞網 ・ 57 分鐘前 ・ 發起對話
《狙擊蝴蝶》陳妍希42歲童顏太逆天！水腫體質減肥法曝光，營養師：這樣吃瘦身不卡關！
2025爆紅陸劇《狙擊蝴蝶》你看了嗎？開播時低調，卻隨著劇情推進口碑逆襲，被觀眾封為年末黑馬。由陳妍希與周柯宇主演，兩人相差19歲卻毫無違和，CP感爆棚，也讓不少觀眾重新被陳妍希圈粉。 圖片女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 7
甲狀腺結節≠良性！她健檢揪出甲狀腺癌，沒家族史也得！醫：結節出現「這些狀況」速就醫
1位28歲女性，無任何慢性疾病亦無癌症家族史，因健康檢查時發現甲狀腺結節，於是前往臺北市立聯合醫院中興院區內分泌及新陳代謝科複查，於門診就醫時，病人抽血報告正常，超音波顯示右側甲狀腺有1個低回音、邊緣不規則且合併鈣化、大小約1.4公分的結節。因疑似惡性腫瘤，因此安排甲狀腺細針穿刺抽吸檢查，病理報告顯示高度疑似甲狀腺乳突癌，轉介至中興院區外科評估手術，病人後續接受了甲狀腺切除術，確認為甲狀腺乳突癌（Papillary Thyroid Carcinoma），目前持續門診追蹤中。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 1
雞胸肉不能這樣吃！恐害血糖失控 身體越來越累
忙碌的午餐時刻，很多人都選擇以超商的即食雞胸肉當作午餐。即食雞胸肉既方便又含有豐富的蛋白質，乍看之下確實是很合理的午餐選項，只是即食雞胸肉有一個不為人知的陷阱。 沒吃脂肪 恐害蛋白質白吃了 「健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
曾凍卵14顆全覆沒 英文老師Sandra平安產子
[NOWnews今日新聞]44歲跨界藝人暨英文名師《AmazingTalkerShow》首席主持人Sandra（徐有潔）於近日平安順產，迎來她口中的「奇蹟寶寶，許小寶」。從過去凍卵的14顆卵子在基因檢...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 3
預防癌症不只戒糖！醫示警：別讓細胞走上「高糖解」之路
預防癌症的關鍵不在於戒糖，而是避免讓細胞長期處於「高糖解」的代謝狀態。一項發表於《International Journal of Molecular Sciences》的綜論說明，癌細胞的高糖解現象與瓦堡效應，揭示癌細胞嗜糖的真正原因。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
迎小寒招財！命理師揭「6大開運法、禁忌」 早上別洗頭
今年1月5日迎接24節氣的「小寒」。命理專家楊登嵙提到，天氣寒冷，但大冷還未到達極點，所以稱為「小寒」，而冬季萬物斂藏，養生應順應自然界收藏之勢，滋補內臟。對此提供食、衣、住、行、育、樂的「小寒」養生開運養生與禁忌。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
自助餐「炸白帶魚」酥脆超下飯 營養師驚曝：簡直是吸油海綿！
在自助餐店琳瑯滿目的主菜中，「酥炸白帶魚」因其金黃鹹香、肉質細嫩，始終是熱門選項。許多外食族認為挑選魚類作為主餐能攝取「優質蛋白質」，然而營養師曾建銘發出警訊，這種扁平狀的魚類經過油炸後，吸油量遠超想像，甚至形容它是一塊「吸油海綿」，建議民眾食用時需多一道手續，才不會讓健康大打折扣。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 1
憂鬱症患者出現「這些變化」要警覺，恐是躁鬱症！醫揭1檢查助判別：大腦反應真的不同
摘要：長期治療憂鬱症的患者，若出現情緒異常高昂、睡眠需求明顯減少等變化，需警覺可能並非單純憂鬱症。醫師指出，可透過非侵入性的 fNIRS 腦部檢查，觀察大腦反應差異，作為輔助診斷與治療調整的參考。56歲教師林女士（化名）10年來持續規律治療憂鬱症，不料2年前她突然出現持續性情緒高昂、睡眠需求驟減，一......詳全文良醫健康網 ・ 6 小時前 ・ 2