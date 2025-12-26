醫曝「10例流感」6人去過日本！達人曝紅色高危區

生活中心／李汶臻報導

歲末年終，不少民眾提前計畫要外出踏青或出國旅遊，其中日本是不少台人的出遊地首選。不過近來日本流感疫情持續升溫，旅日達人、前台大感染科醫師林氏璧近來接連發文提醒有意赴日旅遊的台灣民眾要加強防護；他26日也再度更新貼文，提及日本流感大流行的最新熱點區域。

旅日達人林氏璧20日才在臉書發文更新日本的流感疫情，當時提到當地流感狀況連續三週下降，且近三週每家醫療機構平均通報患者數「從51.12人降為44.99人，38.51人和這週的36.96人」。但當時也特別提醒，流感在九州、四國、山陰山陽等區域全面流行中。

林氏璧26日在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文提及近來在社群Threads上有關「去福岡玩結果得流感回來」的討論，他看到有人留言說「12月中剛從福岡回來，全程沒戴口罩沒用酒精，連一般感冒都沒有，不覺得那邊疫情嚴重」，忍不住反問「日本政府偽造這些數字騙人嗎？」。

林氏璧指出，目前日本流感流行熱點就在九州、四國以及山陰山陽一帶。（圖／翻攝自臉書@日本自助旅遊中毒者）





接著也指出「你就是個個案而已」，並稱「你自己幸運沒得到，不代表那裡流感沒有在大流行」。林氏璧最後再度提醒近日打算赴日旅遊的民眾「目前日本流感流行熱點在九州、四國、山陰山陽」，並在留言區貼出圖表，畫面顯示福岡附近一片紅通通，屬於高風險區域之一。

林氏璧PO出圖表，「一片紅」高危區曝光。（圖／翻攝畫面）





貼文曝光後，吸引大批網友留言，其中有人特別分享一段與熟識醫生的對話：「我上週說要出國，熟識的醫生問去哪（還好不是日本），她說一週10個流感、6個日本旅遊回來」、「我家人回台後給醫師看，居然是A流，也沒戴口罩..真的很糟糕」、「出國前兩週還是乖乖打疫苗比較安全」。

