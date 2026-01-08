醫曝70%猝死案發生在家中這3處！年輕人5警訊別輕忽

連日氣溫驟降，全台各地傳出猝死案例。彰化縣消防局統計，1月6日至8日48小時內，共接獲88件疑因心肌梗塞或身體不適的急救案件，其中大村鄉75歲男子、員林市74歲男子及溪湖鎮73歲男子等3人，均在深夜及清晨時段到院前失去呼吸心跳。

重症科醫師黃軒分析，家中之所以成為猝死危險場域，主因是民眾常因放鬆失去戒心。清晨氣溫偏低，若從溫暖被窩突然起身或遭受冷空氣刺激，易引發血管劇烈收縮、血液黏稠度增加。醫師特別提醒，猝死風險最高時刻往往不是長時間處於低溫，而是溫差劇烈變化的瞬間。

廣告 廣告

根據國際心臟病學期刊數據，40歲以下年輕人猝死發生率約為每10萬人中每年2.0至2.8人。黃軒醫師指出，年輕人猝死常見元凶包括遺傳性心臟病、突發性心律不整、年輕型心肌梗塞，以及肺栓塞、腦出血、毒品藥物反應等非心臟因素。

黃軒醫師特別點出年輕人最易忽略的5大警訊：運動時胸悶胸痛、突然心悸心跳紊亂、不明原因昏厥或快暈倒、明明沒熬夜卻異常疲累、半夜心跳快到驚醒。他強調，這些症狀往往輕微模糊，容易與疲勞或小感冒混淆而被忽視。

冬季症狀特別不典型的原因在於寒冷影響三個層面：血管收縮導致心臟負荷上升、血液黏稠使血栓風險上升、交感神經亢奮造成心律不穩。醫師解釋，心肌缺氧初期多表現為耐力下降與疲勞感，而非劇烈胸痛。胸口悶、緊、壓的感覺常被誤認為胃部或肌肉問題。

關於預防之道，黃軒建議採取「慢動作開機」起床法：先在床上躺30秒、坐起30秒，再緩慢下床，並立即穿上保暖衣物。室內溫度建議維持在20至24度，特別是清晨與夜晚。起床後喝杯溫水有助暖身、促進循環並稀釋血液。

醫師提醒，高風險族群包括高血壓、糖尿病、高血脂患者、有抽菸史、家族早發心臟病、睡眠呼吸中止症，以及長期壓力大或睡眠不足者。這些族群應定期進行心電圖、心臟超音波檢查，有家族史者更需做進階心臟評估。

黃軒醫師呼籲，避免立即洗熱水澡或用冷水洗臉，應讓身體逐漸回暖。運動方面，冬季應避開清晨低溫時段，高風險族群宜選擇低強度運動並落實暖身。他強調，猝死是風險累積的結果，唯有維持良好習慣並重視身體警訊，才能避免憾事發生。

更多品觀點報導

全台急凍！彰化48小時3長者猝死 氣象署：冷到下週一

冬天穿襪睡覺超母湯？醫師揭「2類人」千萬別穿

