醫材創新太快「廠商進手術室無可避免」 北榮院長：但絕不可刷手上刀！

台中榮總三名神經外科醫師遭爆料放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內，甚至直接手術執刀，醫師則在一旁「觀看」廠商進行內視鏡手術。爆料指出，這種情況至少持續三年以上，粗估受影響至少180名病人。台北榮總院長陳威明今日出席「SNQ國家品質標章暨第28屆國家生技醫療品質獎」頒獎典禮時，針對台中榮總爆發無照廠商執刀爭議做出回應，強調北榮對於廠商進入手術室有嚴格規範，且需經院長核可，絕不可能發生由業代上刀的情況。

有新醫材引進台灣時，當醫師在執行前幾台手術時，擔心拆錯器械或操作錯誤，會請廠商一同進入手術室內在旁協助指導，因此廠商進到手術室內其實是無可避免。 （示意圖／Pixabay）

根據《聯合新聞網》報導，陳威明表示，廠商對醫療器材的使用有時比醫師還熟悉，因為醫療一直在創新，有新醫材引進台灣時，當醫師在執行前幾台手術時，擔心拆錯器械或操作錯誤，會請廠商一同進入手術室內在旁協助指導，因此廠商進到手術室內其實是無可避免。

不過他強調，依照北榮的要求，廠商跟進手術室不只要院長同意，在手術室內最多只能用雷射筆提醒醫師不要犯錯，絕對不可能代為動刀。陳威明指出，有廠商跟刀的手術只占北榮所有手術的百分之一，當醫護團隊已經熟悉儀器、手術模式，廠商就不得再進入手術室內。

台北榮總院長陳威明表示，北榮絕不允許廠商刷手上刀；而且廠商要進入開刀房皆需經過院長核可。（圖／資料照）

陳威明說明，這項規定從他擔任副院長時就已三令五申，「這一點北榮規定得相當嚴格」。該規定有兩點，第一是廠商絕對不可以刷手上刀，如果刷手上刀被通報屬實，將給予執刀醫師最嚴厲的處分；第二是廠商要進入開刀房皆需經過院長核可，他院醫師若至北榮進修需跟刀也需要經過院長同意。

對於外傳有些小醫院會出現類似狀況，陳威明表示，比較小型的醫院是否有該情勢他不願意評論，但國家級的醫學中心進手術房的規定都非常嚴格，他也相信中榮也採高規格管理，若查證屬實，相信中榮會依法處理。

