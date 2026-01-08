醫材商執刀？台中榮總內部認「內鬥抹黑」 直言不合理：手術開壞誰負責？

台中榮總遭CTWANT報導3名醫師涉嫌放任無照醫材廠商進入開刀房執刀手術，醫師則在一旁插手納涼「觀看」廠商進行內視鏡手術，讓無照廠商執刀至少3年以上，報導中還有擷取手術室照片佐證。台中榮總內部的醫護人員則認為，主刀醫師不可能讓廠商執刀，照片應是「角度問題」，因為手術開壞了誰能負責，爆料明顯不合理，並懷疑此事與內鬥有關。

台中榮總遭爆3名醫師涉嫌放任無照醫材廠商進入開刀房執刀手術，醫師則在一旁插手納涼。（圖／CTWANT）

根據《聯合新聞網》報導，不具名的台中榮總醫護人員對此感到相當憤怒，指出這明明是廠商在協助醫師排除器械故障，卻被抹黑成代刀，直呼「有夠扯！」醫護說明，手術室的現況是廠商會在新的醫療器械及醫材手術時在旁待命，一旦器械及醫材故障時，例如機器手臂卡住或顯微鏡出問題等，才會刷手透過調整器械及醫材等方式來排除障礙、修復故障，這在手術室也不少見。

這位醫護人員認為，爆料者在手術室偷錄影片，擷取片段影像抹黑成廠商代刀，但從部分畫面更可見醫師都在旁刷手等待修復準備接著手術，哪裡來的納涼？手術一定是醫師執行，且手術室那麼多人，主刀醫師怎麼可能讓廠商執刀？手術開壞了誰能負責，爆料明顯不合理。醫護並懷疑此事與神經外科大主任將在本月退休出現內鬥有關。

台中榮總內部人員透露，手術室那麼多人，主刀醫師不可能讓廠商執刀，照片是角度問題。(圖/CTWANT)

另一位不具名的中部神經外科醫師表示，主刀醫師是要負全責，若有醫療上有所失誤是要吃上官司，也攸關名譽，不可能會放任廠商代刀。由於廠商在病患手術時，一旦儀器或器械使用出現問題時就要協助排除故障，或探頭觀察提供意見，若僅從擷取的爆料的照片，恐有「借位」等問題，難以判定，必須要由調查人員根據現場影片釐清。

另外一名神經外科醫師說，很多開脊椎的新儀器都很精密、先進，因此廠商都會在手術室內等待，一旦發生障礙可以立即排除，比較像電腦技術人員。至於代刀，要負刑事責任，連醫院都有事，所以廠商不會代刀，醫院也不允許有這種事情發生。台中榮總院方發布聲明，強調明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為，已成立專案小組釐清真相，並配合台中市衛生局現場稽查依法辦理。

