醫材商執刀！台中榮總急開記者會致歉 還有1醫師未聲押...院方這樣說

台中榮總2名醫師楊孟寅與鄭文郁違法讓廠商進入禁區執行手術，2人與廠商人員遭台中地檢訊後聲押，下午3時許法院裁定楊孟寅、鄭文郁醫師分別以100萬元交保，陳姓廠商50萬交保、限制住居與出境出海。台中榮總院方6日下午也召開記者會，表示廖致翔醫師目前未列被告，仍待司法釐清。

中榮對醫材商執刀事件向社會大眾致上最深的歉意，6日下午再度召開記者會，說明已重新擬定7個精進手術室管理的辦法。(圖/中天新聞)

台中榮民表示，昨日取得2023年拍攝的最新完整流出畫面後，證實楊孟寅及鄭文郁確實違法讓廠商進入手術室禁區執行手術。中榮於今日上午8時緊急召開臨時院部會議，做出停止2位醫師手術業務的決議。院方強調，將妥善安排代理醫師接手相關業務，確保病人權益不受影響。

廣告 廣告

此案原涉及神經外科主任鄭文郁、腦腫瘤神經外科主任楊孟寅及主治醫師廖致翔三人，外界質疑三人放任醫療器材廠商進入手術房執刀。經院方調查後，確認楊孟寅及鄭文郁違反規定。

台中榮總2名醫師楊孟寅與鄭文郁分別以100萬元交保，陳姓廠商50萬交保、限制住居與出境出海。(圖/中天新聞)

中榮對此事件向社會大眾致上最深的歉意，6日下午再度召開記者會，院方除了再度致歉之外，也說明衛福部已完成重點評鑑，台中榮總也重新擬定7個精進手術室管理的辦法，包括

1、 落實具名申請

2、 嚴格審核程序，凡涉及手術室管制作業之申請，均須報請院長（或職務代理人）核定。

3、 周延管理稽核

4、 強化違失懲處

5、 即時病安通報

6、 完善教育訓練

7、 精進廠商合約。

針對昨日聲明中提及的新影片事證，台中榮總表示是友人傳送來相關影片，影片中確實證實楊孟寅、鄭文郁醫師讓醫材商執刀，因此才立即停止兩位醫師的手術。至於另一位廖致翔醫師，台中榮總表示目前尚無事證廖醫師讓醫材商執刀，廖醫師目前也尚未列被告，仍待司法釐清。

延伸閱讀

陳見賢領表參加新竹縣長初選 力拚國民黨提名

信昌化工林園廠關閉裁員百人！房價恐崩跌？專家這樣說

新竹某幼兒園負責人連續不當體罰 市府廢止名下6機構