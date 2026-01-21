「醫材商執刀」醫：視為機械手臂就好 網怒：那還需要你嗎？

台中榮總神經外科部分醫師疑似長期放任醫材廠商進入手術室並實際操作手術，引發醫政單位調查是否涉及密醫行為。然而有醫師認為醫材商在醫師全程指揮下協助手術，應可視為類似「達文西機器人」的輔助角色。但許多網友留言表示不贊同，直言「那以後也不需要醫師，不是嗎？用AI診斷、醫材商手術就好了！」

一位不具名醫師認為醫材商在醫師全程指揮下協助手術，應可視為類似「達文西機器人」的輔助角色，沒有那麼嚴重。 （示意圖／Pixabay）

根據《聯合新聞網》報導，一位不具名醫師指出，若站在為患者順利執行手術的立場，醫材商進入手術室僅是基於手術能否順利進行的考量之一。該名醫師強調，加上有醫師全程在場，要說是有密醫行為，是否太過於沈重。

該名醫師表示，醫材推陳出新，經常有新的手術儀器問世，第一線的醫師不見得會操作，此時就需要醫材廠商指導。他進一步說明，甚至還有些醫材是必須臨場決定使用的，此時若有醫材廠商在場，對醫師是助手的角色，重點是能使手術順利流暢的進行。

以神經外科的脊椎手術為例，微創顯微鏡手術利用微小鏡頭進入體內執行。該名醫師指出，若醫材商能熟悉操作，有助於手術的執行，且是在醫師的醫學專業知識指導下進行，對手術的流暢度有其幫助。

該名醫師說，台中榮總神經外科享有盛名，歷經的手術非常多，也救人無數。此案發生後，至今無患者表示自己受害，可見手術品質並無問題。他認為，儘管該案疑似違法，但至今沒有一位患者說自己被開壞了，也就是說，開刀的品質並無問題。

該名醫師表示，對於醫材商進入手術室，目前各醫院的管理嚴謹程度不同。他認為，若嚴格執行不讓醫材商進手術室，對於規模小的醫院，在缺乏幫手之下，手術可能難以順利進行。

中榮原本稱廠商沒有動刀，但由於有新影片流出，院方18日召開緊急院部會議後宣布，三名涉案醫師即日起停止手術業務。(圖/Google Maps)

該名醫師呼籲，務實而言，放寬此事的認定，而不是僅從法令角度思考，讓醫材商基於操作、器材的提供、故障的排除和手術能順利進行，可以准其合法進場，則較為符合病人的權益。

但部分民眾並不認同這樣的說法，有人留言表示「醫材商技術好就讓他上場。那以後也不需要醫師，不是嗎？用AI診斷、醫材商手術就好了」也有人直言「完全不一樣，醫療器材要使用有審查和規範。醫師在使用前就默認要熟悉操作，否則就不應該上手術台。不會做讓廠商做講簡單點就是醫療收賄。」

