醫材商闖手術室疑雲擴大 代刀新影片流出 中榮重懲3醫：即日起「停刀」並拔官

楊孟寅（左起）剛被康健雜誌評選為「2026年度好醫生，廖致翔是網紅醫師，鄭文郁是台灣腦下垂體學會理事長。翻攝畫面

台中榮民總醫院近日捲入手術室「密醫」執刀爭議，案情在18日有重大進展。疑因2023年7月醫材商代刀手術的新影片流出，中榮召開緊急院部會議後宣布，神經外科主任鄭文郁、腦腫瘤神經外科醫師楊孟寅，及網紅醫師廖致翔採取嚴厲處分，即日起全面停止其手術業務，其中兩名身兼主管職的醫師遭到免除主管職務。

爆料指出，3人在進行脊椎內視鏡微創手術、治療骨刺、坐骨神經痛、椎間盤突出、脊椎滑脫等病症時，疑在未經病患同意情況下，於病人麻醉期間放任無照廠商實際操作手術。

中榮18日發布的最新聲明，由於後續出現2023年7月的新手術影片事證，經院方審視後，認為影片內容高度懷疑廠商有執刀行為。院方隨即決議，涉案的3名醫師在調查期間不得執行任何手術。

人事異動方面，涉案的微創性神經外科主任鄭文郁、神經外科主任楊孟寅均被免去主管職務；神經醫學中心主任一職，則由業務副院長暫行代理。中榮強調，院方將全力配合衛福部、台中市衛生局及檢調單位的調查，若查有不法絕不寬貸，目前已嚴禁涉案廠商再進入手術室。

回顧本案發展，衛福部醫事司長劉越萍16日受訪時指出，已收到中榮遞交的初步調查報告。當時報告聲稱，3名醫師雖違規放行廠商進入手術室管制區，且未依規定完成報備程序，但初步認定廠商並未執行醫療行為。中榮16日初期僅對3名醫師各記申誡1次，並提出未來廠商進入管制區須由「院長層級」核可的改革方案。

然而，台中市衛生局在16、17日緊接啟動行政調查。台中市衛生局長曾梓展表示，雖然涉案醫師一度否認不法，但衛生局針對疑涉「密醫」的情事，已於16日正式移送司法機關偵辦。曾梓展強調，19日將持續針對涉案情節進行查核，若確認手術室容留密醫執行醫療行為，將依《醫療法》第28條規定，對醫院開罰最高150萬元罰金。

整起事件起因於外界投訴，中榮神經外科醫師涉嫌放任不具醫師資格的醫材供應商進入手術室，甚至疑似代醫師操刀。因手術室屬於高度管制的專業區域，非醫事人員除非依程序核准，否則不得進入。

此案不僅暴露出中榮內部控管的嚴重疏失，也引發衛福部長石崇良高度重視，要求「嚴查嚴辦」，並考慮組成專案小組啟動外部調查，以維護病患的就醫安全與醫療秩序。



