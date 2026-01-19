醫材商「真的上刀」？影片流出打臉中榮報告 石崇良：成立專案小組「嚴查嚴辦」

衛福部長石崇良。游騰傑攝



台中榮總日前爆出疑似有無照醫材商執刀、醫生在旁觀看的爭議，院方先前提交給衛福部的報告指出「廠商並未動刀」，但近期又有新影片流出，內容與院方說法明顯不符。衛福部長石崇良今（19）日表示，將成立專案小組，改由衛福部主導全面調查。

台中榮總3名外科醫師疑似放任醫材廠商人員進入開刀房並參與手術，衛福部因此要求院方提出調查報告。報告中雖坦承3名醫師讓廠商進入手術室卻未依規定報備，但強調廠商「未執行醫療行為」。然而，近期流出的新影片中，清楚拍到醫材商實際進行手術操作，醫師則在一旁指揮，與院方先前說法明顯不符。院方隨即召開緊急院部會議，決議3名涉案醫師即日起全面停止手術業務，其中2位科主任醫師免兼主管一職，且神經醫學中心主任即起由業務副院長代理。

石崇良今日出席立法院衛環、司法委員會聯席會議，會前接受媒體訪問時表示，台中榮總疑似有醫材廠商人員直接執行手術，恐已嚴重違反醫療相關法規。衛福部已請地方衛生局將案件移送檢調偵辦，並將依《醫師法》密醫罪相關規定處理。由於中榮日前提交給衛福部的調查報告僅稱廠商未涉入醫療行為，卻與近期流出的最新影片內容不符，衛福部將另行成立專案小組調查。

石崇良進一步指出，專案小組將由衛福部主導，並邀集地方衛生局、相關領域專家及外部委員共同參與，對這次案件「嚴查嚴辦」、釐清情況。他表示，醫事司將同步召集醫療與醫務管理專家及相關學會，研議開刀房作業指引，以強化制度面管理、確保病人安全，預計在3至6個月內完成規劃，力拚7月前上路，未來也將納入醫院評鑑要求。

