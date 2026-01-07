醫材廠商進手術房執刀? 台中榮總3神經外科名醫遭點名

週刊報導台中榮總醫師，涉嫌讓無照醫材廠商進入手術房，被點名的三名醫師，都是神經外科名醫，包括有五萬多名粉絲的網紅廖姓醫師，以及兩位科主任，消息傳開，民眾直呼不可思議，還有人在榮總開刀過兩次，不敢置信。院方強調已經成立專案小組調查，如果有違法的行為，會送人評會懲處！

台中榮總神經外科楊姓主任（2022.12.01）：「我們在病人的身上就好像，裝了導航一樣。」

他是中榮神經外科楊姓主任，2022年受訪說明幫病人脊椎開刀，戴AR眼鏡，手術中導航定位，新技術可以大幅降低手術風險。如今卻捲入，疑似縱容廠商執刀風波。消息傳開，民眾不敢置信身為台中醫學指標的榮總，竟然會讓沒有醫師執照的廠商，疑似上手術台執刀！

民眾：「太不可思議。」

民眾：「我想不可能吧，因為我在這邊開了兩次刀。」





被爆料報導的，涉案醫師其實都是名醫師，神經外科楊姓主任，專長是腦瘤診斷與治療，脊椎手術，曾獲得大台中醫師公會醫療貢獻獎，康健雜誌年度好醫生。

另一位，神經外科鄭姓主任，專長腦瘤手術、脊椎手術，是教育部部定教授，

還有一位神經外科廖姓醫師，專長腦部腫瘤，脊椎手術，是教育部部定助理教授，也是擁有五萬多名粉絲的網紅醫師。經常在臉書發文分享日常工作。

週刊報導指出，廖姓醫師在2025年底，遭內部檢舉，放任廠商執刀後，改由自己執刀，卻疑似因技術生疏，不慎用壞廠商器材。查詢廖醫師臉書，去年12月恰巧就有一篇發文，說是清除骨刺過程中，不慎弄壞廠商的器械，好幾萬元飛走了。

另外，週刊爆料更揭露，3名醫師讓無照廠商執刀，長達3年，估計至少有180名病人在不知情情況下，被變更主刀醫師。

台中榮總副院長李政鴻：「我們成立專案小組，假如有發生違法的行為，我們會送人評會來進行懲處。」





一般人進不去的開刀房，不僅廠商被允許進去了，還被人錄影爆料，到底是醫師個人違規失職？還是醫師在臉書上暗指的內鬥？院方強調已經成立專案小組，若查獲違法事實，將送人評會懲處！





